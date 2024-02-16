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16/02/2024

60歲黃德斌幫襯「網紅餐廳」派利是！網民大爆利是金額？網民批評黃德斌衣著：有點農民工feel！

#黃德斌 #大叔的愛 #性戀大叔 #網紅茶記 #黃美恩 #影視娛樂
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　　現年60歲嘅黃德斌出名係圈中型佬，自從離開娘家TVB後，主力拍電影同喺ViuTV拍劇，2021年《大叔的愛》中飾演同性戀大叔，破格演出令人耳目一新，再為佢吸納另一班觀眾群，魅力沒法擋。好少更新社交平台嘅佢近日畀網民捕獲，更放到小紅書分享。

 

　　日前係大年初二，唔少食肆都「反傳統」照開工，有一名喺「網紅茶記」工作嘅網民就要開工，不過佢就有意外收獲。呢位網民表示工作時獲黃德斌派雙封利是，佢影低疑似係等緊外賣嘅黃德斌，留言：「tvb#黃德斌＃打工人年初二上班黃德斌來買外賣，然後走的時候給了兩封利是給我。」

 

型。

 

　　唔少網民見到都大表羨慕，好多人都好關心利是有幾多「餡」，不過post主都只係留笑笑emoji，冇正面回應。不過之後就有網民大爆自己都收到利是，入面有「兩草」（$20），有人都表示只係心意，唔使咁強調金額，而且德斌同網民素未謀面，派雙封＄20都好正常。另外仲有網民批評當天黃德斌衣著，更寫上：「不算特別帥，有點農民工feel！」小編個人就覺得佬味濃，好有型喇！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　另外post主都有分享德斌用嘅靚靚利是封，原來係佢太太黃美恩（Joyce）嘅時裝店所出嘅利是封。翻查番佢太太嘅時裝店社交平台，初四時德斌同太太齊齊開市，太太留言：「開工大吉，身體健康，工作順利大年初四。」其實德斌一向出名係廿四孝它公，之前都有陪太太前往韓國入貨，Joyce嘅舖頭就喺尖沙咀利時商場，而德斌初二時都係喺附近買外賣，唔知係咪同太太一齊喺舖頭為開市準備呢？

 

 

 

轉載自: 晴報

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