黃心穎家姐黃心妙狂Po性感相派心心！與老公自拍放閃晒心形肉嘴+警鐘胸

黃心穎屋企一門四美,除咗佢同都係藝人嘅家姐心美之外,另外兩個餅印家姐外形都好標青。心穎自從安心事件之後變得相對低調,反而唔係做幕前嘅家姐心妙就好活躍,頻繁更新社交平台大派福利,比心穎更似藝人!昨日佢就投下「震撼彈」,大曬不倒胸兼派肉嘴,非常誘惑。

黃心穎二家姐黃心妙係三孩之母,不過身材依然弗到爆,佢亦大方不時晒泳衣Look派福利,就算唔係泳衣,都總會有小性感,永遠唔會令人失望。昨日係情人節,一搭正12點佢就暗示老公要識做,Post出同蘭花嘅合照,表示自己未有情人節花收,要搵蘭花頂住先。隨後佢就祝大家情人節快樂,留言:「Wishing you all a Happy Valentine’s Day不管你現在有沒有愛情的甜,也要嚐盡生活的甜喔!這天必須甜甜的~知道嗎#說好的儀式感呢 #情人節快樂 #要幸福 #必須甜 #發完要去洗澡啦 #明天佳人有約」

索人妻。

心妙配上多張「床照」,每張都係攤喺床上,著上低胸衫嘅佢仲「高炒」,曬出半個警鐘胸。除咗例牌嘅派心心之外,佢仲送上肉嘴,zoom近佢嘟起咗嘅性感嘴唇,極度誘人呀!

冇耐之後,心妙就連出兩個post,大曬老公送畀佢嘅兩支玫瑰,不停對鏡自拍,露出白滑玉背。心妙留言:「We talk like lovers and laugh like best friends always and forever Happy Valentine’s to you.(我們像戀人一樣交談,像最好的朋友一樣歡笑永遠永遠祝你情人節快樂。)」心妙老公都好識做,post出多張同老婆嘅自拍,打卡「深圳」,仲話二人如今仲好似第一年情人節一樣,好浪漫!不過最後佢都Post出全家福,原來都係帶埋三個仔女,冇得過二人世界。