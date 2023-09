旅遊節目 ︳ TVB、ViuTV、HOY TV藝人帶你遊世界！Do姐帶林家謙等5大男神遊歐亞、黃德斌首次做主持！

大家自開關以來,是否狂煲旅遊節目、旅行一個接一個?不只大家周遊列國,連各大電視台都請來藝人帶大家用眼睛環遊世界!HOY TV繼《去邊啊Do姐》由鄭裕玲與幾個眾年輕男藝人旅行引起一時熱話後,又請來黃德斌破例擔任主持,與演員王丹妮到日本四國來一場靜修之旅!暫時未能請大假去旅行的朋友,不如睇住電視旅遊節目跟一眾藝人走訪世界各地!

旅遊節目 ︳ 1. HOY TV《去邊啊Do姐》(Where Do Do you go):鄭裕玲率5大男神走遍歐亞兩地!

Do姐鄭裕玲離巢舊東家TVB後,首次主持其他電視台節目!今次Do姐率領5位人氣男神林家謙、魏浚笙(Jeffrey)、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越(細貓)拍攝旅遊節目《去邊啊Do姐》,展開無間斷歐亞之旅,與他們分別到訪日本、奧地利、德國及韓國。節目已經播到中段,幾位男神面對演藝圈大前輩亦不怯場,周不時跟Do姐開玩笑,還一起拍下很多幕後花絮,粉絲們一定看得十分過癮!

(圖片來源:HOY TV)

林家謙跟好友Tyson Yoshi、Serrini等人互動時經常互串的相處模式,令Do姐在節目內不停說他是「Mean哥」,但林家謙跟Do姐開玩笑,Do姐亦沒有架子地「接招」!Jeffrey更不停說「唔係啊」反駁Do姐,令她忍不住責罵Jeffrey,激氣場面十分搞笑!洪嘉豪亦發揮貪玩性格,大派爛gag,更成功問到Do姐這個藝名的來源!Do姐點解叫Do姐,你又知唔知?

《去邊啊Do姐》

播放日期:9月4日起逢星期一至五晚上8時半

播放平台:HOY TV

重溫節目請按此

旅遊節目 ︳ 2. HOY TV《四遊記》:黃德斌首次做主持!與王丹妮走遍日本四國88間寺廟朝聖減壓!

黃德斌於演藝圈多次首次主持就出埠!他與演員王丹妮拍攝《四遊記》,走遍日本四國德島縣、高知縣、愛媛縣、香川縣參與多個心靈平靜活動,包括瀑布修行、水中坐禪、打坐、冥想及寫經等。

有靜態活動,亦有動態活動。兩位運動之人更在被譽為「全世界最好單車路線」踏單車放鬆一下。黃德斌更在節目中分享自己的低潮期。節目9月18日開播,除了有靚景看外,觀眾們都可以更了解兩位藝人!

(圖片來源:IG@ kennywong8384)

《四遊記》

播放日期:9月18日起逢星期一至五晚上9時

播放平台:HOY TV

平台網址請按此

