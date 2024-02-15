姜濤大頭鬚根Look賀情人節：願大家都能凹陷遇上凹陷熱吻！Anson Lo棄偶包Post鬚根照：驚嚇程度有點高

MIRROR去年尾在亞博舉行演唱會後，就可以暫時休息過農曆年，休息後再準備他們的巡迴演唱會。趁著情人節，沒有情人的盧瀚霆（Anson Lo）和姜濤都在自己的IG與鏡粉們互動，姜濤並沒有擺出自己的靚仔相，同Anson Lo一樣，貼出留有鬚根Look，姜濤未知原因，未夠24小時就刪除照片。

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姜濤在年初一出帖文，穿上大褸戴帽兼口罩，留言預告休息，暫時社交平台：「Happy New Year~~~take a well-earned break，Bye IG，#disappear #forawhile。」而且還Hashtag兩個生病公仔符號。

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昨晚（13日）姜濤突然貼出大頭照片，一臉疲態有兩個大黑眼袋，兼且罕有留鬚，留有一點鬚根，相信對於姜糖來說，情人節見到偶像另一面的自己，一定會有妙不可然的功效。姜濤還祝願大家情人節都遇上情人，不過形容認卻異於別人，他寫道：「願大家都能凹陷遇上凹陷熱吻，情人節快樂。」

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姜濤還有貼出個人品牌推出的情人節限定飾物套裝，除了有心形戒指、頸鏈外，還有姜濤親筆簽名記事簿，附送多張照片。不少姜糖都祝福偶像可以早日遇到夢中情人密運成功。

《晴報》圖片

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至於Anson Lo都有推出情人節產品，而他在凌晨時份，就先出文字帖文問到一眾神待：「情人節驚嚇圖準備好？」之後就送上鬚根照片和短片，片中只有他臉的下半截，他表示：「病左幾日冇剃鬚，聽日剃! 天生毛髮有點旺盛，驚嚇程度有點高，打擾了…。」

單身的李駿傑（Jeremy）就選擇獨自一個人去旅行，他不時自拍，還寫道：「其實好多朋友係同一個地方，所以又唔係自己一個，放個舒服假期，翻（返）去要繼續努力排練啦。」在演唱會上，一對胸肌搶晒鏡的「大表波」邱士縉（Stanley）留言祝福隊友會有艷遇。而「大表波」自己跟女朋友李炘頤（Alina）旅行，享受二人世界，在限時動態出相曬恩愛。而去年尾，自爆拍拖的陳瑞輝，亦在IG限時動態，貼出與女友拖相照片，似足當年郭富城在車廂內拖著方媛宣布拍拖。