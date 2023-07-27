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27/07/2023

劉青雲、古天樂、郭富城三影帝合作如男人的浪漫 劉青雲避談豪宅贈郭藹明

#劉青雲 #邱禮濤 #古天樂 #郭富城 #掃毒3︰人在天涯 #郭藹明
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　　【晴報專訊】劉青雲一向是圈中出名的愛妻號，最近被拍到與太太郭藹明（Amy）拍拖遊日本，又被爆斥資6,488萬購入貝沙灣豪宅連車位。前晚，青雲、古天樂（古仔）和郭富城（城城）等出席《掃毒3︰人在天涯》首映禮，低調的青雲避談贈物業給太太，並笑稱只送襪給對方。

 

青雲在戲中飾演一名毒梟，他笑言太喜歡這個霸氣造型，故髮型一直保持至今。

 

　　導演邱禮濤、劉青雲、古天樂和郭富城等前晚出席電影《掃毒3︰人在天涯》首映禮。有份參與三部《掃毒》系列的古仔透露，電影的結局在疫情下拍攝，外景由原本的泰國改到雲南，並在香港搭景拍攝，雖然遇上阻滯，但幸好順利完成。城城指跟古仔及青雲超過十多年無合作，今次電影撮合三人，令他感受到男人的浪漫。城城又稱近來忙於巡迴演唱會，但一定抽時間宣傳電影，「香港電影人係好用心製造電影，點都會爭取時間推動呢部電影。」

 

青雲、古仔和城城拍攝《掃毒3》時一波三折，卻十分難忘及愉快。

 

與城城爭做好老公

 

　　另外，青雲和郭藹明最近在日本被野生捕獲，網民大讚Amy少女味濃，青雲笑謂︰「咁都見到佢係少女，我哋戴晒帽、戴晒口罩喎。」提到Amy最近以首置名義購入貝沙灣一個連車位的單位，問到是否送樓給太太？青雲笑說︰「係咩，唔知喎，襪就有，物業就無。（送樓畀太太？）送咗對襪畀佢，『襪』輕情意重呀。（畀好多家用太太？）我返去了解下先。」城城即說︰「證明佢係好男人，（你有無送樓畀太太？）我送張戲飛畀佢。」

 

青雲和Amy結婚25年，是圈中模範夫妻。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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