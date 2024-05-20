姜濤減肥成功Po尖面近照！將IG頭像改為昔日肥仔惡搞圖！露出麒麟臂自信心Level Up

MIRROR成員姜濤一向為食，而他的身形一直都成為大家關注的焦點，特別是他腳傷期間難以進行運動，令原來厚身的身軀愈來愈脹。不過，早前在澳門舉行巡迴演唱會的姜濤，在IG連日來分享「自信滿滿」的靚仔相，似乎終於減肥成功，除了曬尖面近照之餘，更毫不介意將昔日肥仔惡搞圖改成IG頭像。

姜濤早前突然將IG頭像更換，換上前排網民的惡搞肥姜圖，當中的姜濤被P成超級大肥仔的臉，比真實至少肥三、四倍，雖然肥但又非常可愛，難怪姜濤唔嬲不特止，更換成自己的頭像紀念一下，更疑似將照片放入相框，周圍影相留念。姜濤更「惡搞上再惡搞」，將圖中的「肥姜」P成女仔，形容他們為「我兒子」、「我女兒」，就如圖中的字一樣「夠姜」，非常搞笑。

近日明顯減肥成功的姜濤在演唱會都愈露愈多，在演唱會後台露出一雙麒麟臂，已經相當震撼大家，事關以往身形較肥的時候，姜濤的服裝都是採取「遮得就遮」的方式，大多數都是大褸、長衫款，在舞台表演難免會搞到大汗淋漓，非常辛苦。姜濤如今瘦咗自信心都即時Level Up，他分享最近的自拍照出現驚人的尖下巴，又Chok住刷牙曬手臂，睇到姜糖們心心眼。上月底剛滿25歲的姜濤如今重拾有型又弗爆Body，絕對是今年的最佳生日禮物。



