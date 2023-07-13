  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

13/07/2023

《中年好聲音》陳早怡患ADHD及焦慮症影響舞台演出 星二代強勢背後受盡委屈

#陳早怡 #陳欣健 #中年好聲音
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】47歲的陳早怡是「專注力不足/過度活躍症（ADHD）」患者，她參加《中年好聲音》時，被形容為參賽者的心理導師。能醫不自醫，早怡因舞台壓力令嚴重焦慮症復發；星二代身份加上強悍外表，更成為她的社交阻力。她深明心理障礙令自己未能在舞台上揮灑自如，所以沒打算簽約做歌手，另找途徑滿足歌癮。

 

 

　　陳早怡是藝人陳欣健的二女，熱愛唱歌的她參加《中年好聲音》時因太緊張，表現未如理想。早怡坦言，30歲時因工作壓力太大感到不妥，於是主動求醫，確診ADHD及嚴重焦慮症，才恍然大悟成長過程何以總是感到挫敗。「細個嗰陣，家姐係TB（女同性戀者）男仔頭，其實我唔鍾意留長頭髮，但我唔想被人以為我係佢，所以我夾硬留長髮；後來我帶男朋友出嚟，甚至結婚，大家仲會話『乜唔係TB嚟呀咩』。細個建立自信嘅時候，偏偏成日被人誤解。」幸好她透過行為治療，學會與情緒病共存。

 

參加《中年好聲音》，令早怡（左二）結識志同道合的老友。（IG圖片）

 

星二代身份遭誤解

 

　　提到跟《中年好聲音》參賽者成為好友，早怡指原來大家對她的第一印象實在麻麻。「大家起初覺得我一定係巴屎閉好寸嗰種，識落先知唔係。我成日（給人感覺）好似嬲咗全世界咁，表情管理唔好，星二代成日有呢種委屈，做嘅嘢可能同其他人一樣，但總被人話寸。」她跟季軍羅啟豪十分老友，但仍被外間誤解，「有人話我『你唔好畀咁大壓力羅啟豪啦！咩都管住佢！』事實上我哋唔係咁樣，我覺得好委屈，點解大家要咁睇我？所以我喺社交上遇到好多挫敗，好收埋自己。」早怡遭淘汰後，獲林鉫徫邀請合唱《憑著愛》，但她擔心影響對方成績而令焦慮症發作，亦令她深知未能駕馭幕前工作。

 

星二代的身份，令早怡承受不必要的委屈。（資料圖片）

 

早怡與羅啟豪非常老友，更幫助對方克服社交恐懼。（IG圖片）

 

　　即使早怡未能在舞台上揮灑自如，不過現在走在街上，有不少街坊認出她，她希望藉着自己的影響力，推廣情緒及心理健康。「疫情期間我修讀咗社工學士學位，我做英文教師，多年來我見證唔同小朋友嘅成長，我更着重小朋友嘅情緒健康，希望以過來人嘅身份幫到大家。」早怡一直營運FB專頁教英文，以往亦將音樂融入教學當中；雖然未能做幕前歌手，但她希望拍片唱英文歌，跟大家分析歌詞內容，發揮自己專業之餘，又可以止歌癮。

 

早怡熱愛唱歌，希望將音樂融入英文教學當中。（IG圖片）

轉載自: 晴報

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳早怡 #陳欣健 #中年好聲音

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk