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10/03/2023

《中年好聲音》攜手殺入12強 涂家堯支嚳儀 望留下代表作

#中年好聲音 #涂家堯 #支嚳儀
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　　【晴報專訊】無綫歌唱比賽《中年好聲音》進入白熱化階段，沒有參賽者摩拳擦掌、鬥過你死我活的場面，反而他們老友鬼鬼，私下聚餐交流。參賽者涂家堯與支嚳儀（Venus）合唱《Endless Love》大獲好評，涂家堯稱起初一心只為比賽，卻結識到一班志同道合的好友；Venus自言能圓夢最重要，名次得失只是其次。

 

 

　　39歲的婚紗銷售員涂家堯與36歲的自助烘焙店東主支嚳儀，全因熱愛唱歌，毅然踏上《中年好聲音》舞台，他們合唱《Endless Love》一曲獲得85分高分，網上點擊亦非常厲害！提到合唱趣事，Venus事前竟要向丈夫備案︰「因為我哋第一次綵排時，佢（涂家堯）着件勁緊身嘅衫，突然間好深情咁唱…我無辦法直視佢對眼，笑到噴出嚟，唱歌老師都叫我忍住笑，所以真係要不斷練習。」涂家堯則說︰「我同Venus有共識，就係要做好睇又好聽嘅作品，可能將來大家想聽或想唱《Endless Love》，就會揀我哋呢個版本。」

 

二人合唱一曲《Endless Love》，獲得超好評價。（電視截圖）

 

　　《中年好聲音》參賽者較成熟，對比賽得失看得很開。Venus說︰「參加者都係中年人，至少我哋好平常心對待比賽，到依家都唔會定位自己係明星。」涂家堯自言好勝，起初有爭勝鬥心，「我初時都話，我係嚟比賽唔係嚟識朋友…幾廿歲人我無朋友咩？但拍攝耐咗，大家一齊經歷好多第一次，一齊慌張，有少少共同進退嘅感覺，慢慢我被大家融化咗，變成戰友。」他笑言最困難是面對鏡頭，「我同Venus係南轅北轍，佢成日笑，我就被人話好似嬲咗全世界咁。以為我低分而黑面？其實我好認真聽緊評語，表情管理仲學習中，觀眾千祈唔好誤會我。」

 

盼出單曲圓夢

 

　　雙雙殺入12強，二人對名次不再執着，涂家堯說︰「留下好作品緊要過名次。」從事烘焙生意的Venus，以甜品形容比賽，「我哋嚟到旅程一半，每個人都好似特色甜品，好似芝士蛋糕、拿破侖、蘋果批等，每個人都有獨特個性，好難用名次定義。可能當日整得特別好，拿破侖特別脆就贏冠軍。每首歌都可以係代表作，例如佢（涂家堯）唱嘅《祝君好》、我嘅《MERCY》，將來有機會拍MV或出單曲，就當圓咗呢個夢。」

 

　　人到中年才追夢，涂家堯說︰「每個人際遇唔同，當刻無成為歌手嘅機會，就用其他方法搵食。」Venus慶幸在兼顧生意及家庭下勇敢追夢，「屋企人係醫學世家，佢哋當時講明我一定唔可以入娛樂圈，驚我會囂張迷失。直到依家，我花十年時間先成為一個EQ好好嘅人，接受到好同壞嘅評論，喺比賽見識咁多高手，同咁多音樂人合作，只會有得無失。」

 

一班《中年好聲音》參賽者成為好友。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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