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26/01/2024

陳敏之45歲生日希望病重媽媽康復！指媽媽生命時鐘在倒數：好希望奇蹟出現

#演員 #娛樂 #模特兒 #陳敏之 #影視娛樂 #病重
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Text: 娛樂組

　　今年1月17日是陳敏之45歲生日，不過她未有如以往一樣大肆慶祝，亦未見她如往年一樣約埋馬國明一齊搞粉絲派對。原來，敏之正陷入情緒低谷，因媽媽病重住院，她在社交平台分享自己簡單慶生的照片，並為媽媽的病許願，希望奇蹟發生。

 

 

　　陳敏之留言說：「2024我並不快樂，看著病重的媽媽，生命時鐘在倒數，我從來沒想過，這一天來得那麼快，我的生日願望只有一個，祈求天父俾多一次機會媽咪好番，我好想佢繼續整飯盒，俾我帶返公司食；好想佢煲椰子雞湯俾我飲；好想佢鬧我成日飲凍嘢；好想佢打電話俾我；好想佢日鵝夜鵝；好多好想好想好想好想......我真的很痛苦！面對龐大嘅醫藥費，我都要默默承受，因為我應承過媽咪，一定要佢舒服唔好捱苦，我再辛苦都冇所謂，我真係好希望有奇蹟出現，希望大家幫我媽咪集氣，希望佢可以好番。健康無價，珍惜身邊人，多給他們擁抱，多點說，我愛你。」

 

 

 

　　陳敏之的IG所見，媽媽去年年底12月時都有現身孫仔子樂的生日會，當時陳媽媽非常飽滿精神，未見異樣，而敏之正日生日當日都有收到老公的花束，當時她都許願說：「2024我只有一個願望，希望媽媽可以好起來，希望大家也能為她祈禱祝願。」

 

 

　　陳敏之由於少年時代面對父母失業，年僅14歲的她就已經要打工賺錢養家，幸好模特兒的工作可以幫補家庭之餘，更要養埋弟弟，敏之曾憶述當時自己很喜歡吃漢堡包，一個三蚊，一日三餐都吃漢堡包，總共吃三個即是九蚊，慳得就慳，所有收入除了返學日用生活費，餘下全都交給媽咪。她又謂那時返學都要帶住大袋服飾，等放學後便去casting，當時更被老師罵她不要發明星夢，她說：「我唔係發明星夢，我真係鍾意做model架！」如今敏之的爸爸已經離世，一向孝順的她希望繼續盡孝照顧好媽媽，難怪她近日的心情都大受影響。

 

 

轉載自: 晴報

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