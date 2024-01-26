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26/01/2024

74歲顏國樑癌症復發呼吸困難！及時送院保命！醫生：諗住你出唔到去！憔悴露面自言有太極底復元快

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Text: 娛樂組 Photo: 鄧英敏YouTube頻道「老友鬼鬼」截圖、資料圖片、FB圖片

　　「陳積」顏國樑前年自揭患上鱗狀細胞癌，一直樂觀抗癌的他最近接受好友鄧英敏的訪問，透露原來本月6日入院，足足留醫半月，更在鬼門關前走過！

 

 

　　顏國樑接受鄧英敏YouTube頻道「老友鬼鬼」訪問，訪問前他們先到餐廳醫肚，愛吃的顏國樑一談美食更滔滔不絕。曾因接受化療而脫髮的他，目前已長回一頭白髮，不過見他略帶憔悴，原來訪問前2天他才剛出院，並透露：「呢一年變化好大，都幾坎坷。」

 

 

　　顏國樑坦言，從去年至今已「出入鬼門關幾次」：「有一次去浸會醫院留醫，醫生同我講『諗住你出唔到去』，先知原來好嚴重。」他表示曾因幾次呼吸困難而入院：「幾次唞唔到氣，因為鱗狀癌影響我呼吸，醫生話要裝個支架協助呼吸，唔做（手術）就唞唔到氣，做又有機會死。好彩手術後我唔使瞓ICU，喺加護病房，姑娘都話好危險，只要3分鐘內救唔到就會死。」

 

顏國樑表示幸好有「吱吱（噴劑）」在身，加上及時召白車，才得以保命。（老友鬼鬼截圖）

 

　　他自言每當發現自己身體不妥，便會報警call白車，本月6日，他感到呼吸困難，幸好及時送往北區醫院才保命：「起初感覺喉嚨少少痕，我就細細力慢慢咳，忽然間就鎖住（喉嚨），一吸唔到氧氣就會窒息，好彩我隨身有支『吱吱』（哮喘藥噴劑），即刻吸，再叫十字車，一路吸住氧氣入院，送到院已經昏迷。後來先知我昏迷咗幾日，如果我反應慢啲，冇咗喇。」他示範噴藥自救，又跟鄧英敏呼籲長者若感身體不妥，千萬不要死頂，要致電999召救護車，又提醒長者不要帶太多東西，只需身分證跟身便可。

 

　　顏國樑表示留院頭幾天，他陷入昏迷狀態：「原來係我吸嘅氧氣太多，有成12度，令我出現幻覺。幻覺好逼真，係兩個大媽鬧我好曳，又捉住我又搣我，成日周身郁。我差啲郁手，好彩控制到，事後太太話我知可能啲儀器搞到我唔舒服，想抆喉抆面罩。」

 

 

　　留院期間顏國樑不可進食：「未試過咁恨食嘢。我話想飲水，姑娘只倒一樽蓋水畀我，當我雀仔咁。」他笑指太太霍潔貞更「苛刻」，只用棉花棒沾水為他濕嘴唇。他慶幸自己有太極底子，所以復元得快：「有幾次都差啲走咗，可能上天仲有任務叫我做。」

 

顏國樑是愛狗之人，並開設寵物用品店。

顏國樑習太極多年。

 

　　提到病況，顏國樑透露癌症復發：「第一次嘅鱗狀細胞癌消失咗，但喺另一個地方復發，仲有啲細細粒嘅走出嚟，所以要做電療，怎知中途又有細菌（感染），最少打7日抗生素，每日打3支，即係冇得瞓。出院覆診轉頭又入院，醫生都話冇計，係我抵抗力唔夠。開頭我仲以為自己衛生程度唔夠，摸完狗狗、掂完銀紙都洗手，一日都唔知洗幾多次手。」他坦言今次「地獄遊」後，十分感謝觀眾的支持，他有精神便會跟鄧英敏一起做節目。

 

轉載自: 晴報

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