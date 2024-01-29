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29/01/2024

李龍基未婚妻Chris再被爆黑材料！疑曾與美國海軍訂婚？學歷有造假之嫌？李龍基：Chris愛我，我愛佢就足夠

#海軍 #出軌 #李龍基 #大學 #內地物業 #美國 #離婚 #娛樂 #王青霞 #影視娛樂 #訂婚
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Text: 娛樂組

　　藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）較早前接受訪問，開腔反擊貪圖基哥七個內地物業的指控，不過她在訪問中展示的學歷竟然疑似造假。連日來，YouTube不斷揭發Chris的黑材料，除了向一位男士傳性感照後借錢不還外，更揭發她2012年背住基哥跟美國海軍訂婚，直至早前，有傳媒揭發她在訪問中展示的學歷證明有造假之嫌。

 

 

　　著名YouTuber「無糧軍師」Water在他的頻道直播時爆料，他收到多張Chris跟一名華裔美國海軍疑似註冊結婚的照片，相中Chris手持「Bride to be」的皇冠派對帽，Chris亦跟該男嘴對嘴親吻，又一起合手切蛋糕，關係匪淺。事後李龍基否認「戴綠帽」，更指他自己才是第三者，他解釋自己都認識該名海軍，當時Chris只係訂婚未有註冊結婚，由於遇到基哥，最終悔婚轉投基哥的懷抱，基哥表示2018年9月尾去到鳯凰地重遇Chris，10月2號離開，10月17號Chris的舅父為她開一個生日會，期間該海軍男提出訂婚！他表示相信如果自己沒出現，好有可能訂婚會成事，後來基哥離婚後，於2019年8月才正式跟Chris拍拖。

 

 

　　隨後，早前有媒體再爆向Chris的學歷證書學府逐一調查，經飛行學校查過並沒有Chris入讀的紀錄，更揚言或採取法律行動，而另一個跟飛行有關的課程，學費單錯漏百出，事後Chris改口稱並沒有修讀相關課程。至於美國史丹福大學的證書列出兩科屬不同學系，早前已經被網友們質疑，加上證書並沒有明確寫出學位詳情，疑點重重，而且前言不對後語，實在難以令人懷疑她講大話。

 

　　是非纏身的李龍基懶理風波，照樣帶埋Chris一齊出席朋友的飯局，力證兩人感情不變。他現身好友胡楓的小紅書，親自開腔回應事件：「講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我諗佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛，不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」他續言：「佢成日同我講，『我以後會乖乖哋』，咁就得啦，唔需要太多，以後乖乖哋就OK。只要我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠。」

 

轉載自: 晴報

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