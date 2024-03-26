東張西望 | 精神病康復者疑受健身室職員操控！「被借」55萬買會籍！款項轉入健身室職員私人戶口冇回頭

一位曾患思覺失調逾十年的康復者Peter（化名），早前連同家人一起向《東張西望》求助，指責受到健身室職員操控，多次在網上借貸約共55萬元，當中22萬是買健身室的會籍及健身器材，不過所有錢卻轉入一名訓練員的私人戶口，此事到現時為止，該訓練員曾還錢約6萬，其他款項就算出動律師信仍未成功取回。Peter受訪時更稱因此失去信心，揚言不敢再做運動。

Peter和家人阿堅（化名）接受「東張女神」梁敏巧訪問，講述整件事情經過，當中涉及3個人：教練Max、訓練員阿昇和女經理CY。Peter是精神病康復者，曾患思覺失調十年，現時仍需要定期服藥。他去年加入屯門一間連鎖健身店，隨後有次做運動，被其中一名訓練員阿昇叫入房，之後被3個職員圍著Peter。

Peter憶述當日入房後，被游說做會籍入會，最初他以冇錢為由拒絕，Peter說：「佢哋話『可以幫你喺申請網上平台，（借錢）好低息，只要你喺嗰度借筆數，可以join會籍』。後來不斷游說，用咗半個鐘，講到我好煩，當時我又食咗藥，我好驚想離開，快啲完成件事就得。」Peter為快點解決事情，他把電話交給職員。

在訪問期間，Peter表示幾過多次電話網上借錢，而每一次都被在電話借去一筆款項，則是事後才知道：「佢撳完電話畀番我，最初唔知嘅，我係事後再睇番網上戶口，有筆數借出去畀佢。我有message問佢哋借咗筆數，佢哋好爽快話會還，叫我放心。我冇應承借錢，亦冇問我借錢去做乜嘢事。」

由2023年的4月至9月，Peter的網上尸口，有11筆借貸，合共約55萬元，其中22萬用作買會籍和買訓練器材，但款項全部係轉帳至阿昇私作口。阿昇雖然曾還錢約6萬元，但其他款項仍然未歸還過。Peter只是一個文員，每月得一萬多元收入，但每月還款已高達一萬，根本冇力償還，最後要向家人救助。

阿堅覺得健身室職員向病人施壓、之後更操控Peter，行為離譜：「直頭係人渣、不斷欺凌，利用佢（Peter）嘅情況同埋性格，係精神折磨，當佢提款機。」阿堅和Peter找阿昇對質不果後，報警求助。阿堅稱，當晚Peter立即收到阿昇的訊息，表示感謝Peter借錢幫忙讓患病母親度過難關，但Peter和阿堅堅稱，並不是自願協助。

《東張》團隊曾向健身室查詢，當日分區經理表示，會了解事情。但跟據阿堅透露，健身室表示因為這是客人與職員之間的私人關係，就算會籍款項也願退還。而梁敏巧亦曾經成功致電給阿昇，但對方表示不願談論事情後匆匆收線。