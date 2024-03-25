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25/03/2024

蘇打綠演唱會 | 蘇打綠四度巡演都從香港起跑？吳青峰呻壓力大！直接宣告最後一次巡迴？

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Text: 娛樂組

　　出道二十年最重要的一刻，台灣樂隊蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會，終於在3月22日於香港紅館正式起跑。這是蘇打綠睽違八年的首度大型巡演，上萬名觀眾期待值爆棚，三小時尖叫聲不斷。團長阿福率先感性表示，蘇打綠一路走來很不容易，感謝大家的等待，也細數四度巡演《陪我歌唱》、《各站停靠》、《空氣中的視聽與幻覺》，加上此次《二十年一刻》都是從香港起跑。青峰立刻回想起：「小威第一次求婚、家凱第一次在台上褲子破掉，也都是在香港」全場笑聲震天。

 

 

　　演唱會一開始，團員以純白的服裝亮眼登場，象徵著蘇打綠走回音樂起始的最初，並以春為主題接連演唱〈日光〉與〈早點回家〉等歌曲，民謠的風格搭配色彩繽紛的視訊與燈光設計，讓現場呈現了春暖花開的氣氛。接連的夏、秋、冬每個段落都以強烈的視覺呈現，讓色彩於舞台視訊與燈光中流動，象徵著時間流逝。最後段落冬，以阿龔的鋼琴獨奏〈未了〉為開始，預告著這段以交響樂為配置的《冬 未了》，然而出乎意料地，蘇打綠卻在這段中驚喜放入不同語言的歌曲，除了英文的〈Everyone〉之外，更將他們經典的翻唱台語歌曲〈追追追〉安排在該段，原本搖滾的編曲搭配古典樂元素，展現出又一全新詮釋。

 

 

　　蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會概念以四季為主軸，分別以〈日光〉、〈狂熱〉、〈故事〉、〈未了〉曲目開場，作為春夏秋冬四個章節來精選表演曲目．所邀請的國外製作團隊也配合蘇打綠創作概念，精心打造LED四季全屏四面台，以及象徵二十週年的天與地雙X形漂浮光廊。來自世界各地共計二十多位動畫師，也投入蘇打綠的音樂世界，彩繪出流動的四季視覺設計，其中也不乏許多跟蘇打綠致敬的視覺作品。

 

　　巡演開賣前，不斷地提醒購票觀眾必須遵守不拍照不錄音等規定的蘇打綠，在今天的首演現場，贈送每一位入場觀眾「二十年一刻手機袋」，也於開場前播放一段團員特別錄製的廣播稿，提醒觀眾朋友「人在做天在看」，點歌段落就看觀眾能否遵守不拍照不錄影等觀賞守則。而首場觀眾也表現傑出，獲得團員們的讚許以及完整的安可點歌。安可段落，蘇打綠更加碼獻唱一首從未曝光過的新歌，引發現場驚呼連連。這首新歌為小威的創作，歌名為〈你不需要多完美〉，這是蘇打綠特別為《二十年一刻》巡迴演唱會準備的禮物，希望能為每一位現場觀眾帶來特別值得紀念的一刻。

 

　　蘇打綠特別準備二十分鐘的點歌時間，愛錫歌迷的成員們特別揀選「山頂的觀眾」，觀眾以怒吼的方式點歌，非常有心。蘇打綠表示《二十年一刻》巡迴演唱會將持續在香港演出兩場，並預告除了現在已經公布的場次之外，還會有更多的城市將會陸續解鎖，主唱吳青峰坦言今次重啟一個全新巡迴演出大感壓力，非常辛苦，直接宣告今次將會是最後一次巡迴，現場觀眾大感可惜，他解釋：「可能會來香港唱歌但巡迴真的不要了...」

 

 

轉載自: 晴報

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