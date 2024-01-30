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不少網民都喜歡將野生捕獲藝人的情況放上網，日前有內地旅客在尖沙咀遇到一位男藝人，忍不住偷拍分享，更稱對方「TVB版許光漢」！

台灣男星許光漢憑劇集《想見你》走紅亞洲，尤其紅爆韓國，更反攻當地，目前正拍攝韓劇《No Way Out》。早前許光漢來港出席活動，與香港男神代表魏浚笙（Jeffrey）碰面。Jeffrey過往跟韓國男神宋仲基合照時，靚仔樣竟秒殺對方；不過許光漢完全無被「合照殺手」Jeffrey擊敗，反而互相輝映，足見許光漢魅力驚人！

日前，有內地網民在尖沙咀街頭人來人往之間，竟然看到一位長得像許光漢的TVB藝人，更影低對方放上網，留言：「尖沙咀街頭偶遇TVB版許光漢！」原來相中人是無綫藝員林子超，當時他正講電話，未有發現被偷拍，拍攝者亦說：「是林子超啦，一開始以為係許光漢。」

網民驚訝發現林子超的側臉竟然有幾分似許光漢：「側面真係有啲似」、「林子超這側面真的好像，只要不露齒」、「側面居然有點帥」等等。有人搜尋林子超其他照片：「我去看了，真的就這張神似，其他不像」、「還以為是真的，還多看兩眼了」、「差好遠」、「光漢的鼻子比這位挺多了，下顎線也更清晰，脖子也更長」。亦有不少人認得林子超化身變裝皇后，或認得他曾演出劇集《逆天奇案》的「寡佬」一角。







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