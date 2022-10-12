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【晴報專訊】無綫台慶劇《美麗戰場》開播一周掀起全城熱話，劇情逐漸入肉。繼上周蔣家旻「奸」出位，女主角陳瀅的演出亦成為焦點，她扮演十多歲天真少女鍾家寶，不少網民直指其演技浮誇，不但將她激動時瞪大眼的樣子截圖成表情包，更有內地觀眾表示被她的瞪眼樣嚇到發噩夢。陳瀅昨日接受本報訪問，笑言虛心接受批評︰「網民將驚慌失措嘅反應cap得幾準，我都save（收藏）嚟做手機貼圖。」

由葉念琛監製、執導及編劇的人氣劇《美麗戰場》，首周跨平台直播收視最高僅得18.7點，但勝在劇情節奏明快，灑狗血情節亦得觀眾歡心，網上討論度極高。女主角「鍾家寶」陳瀅在劇集初期身世坎坷，慘被繼妹蔣家旻欺壓，令她贏得不少同情分。不過，外界對陳瀅扮少女卻有不少意見，有人指她以高八度聲線講對白太over，演出比前作《痞子殿下》遜色；有內地網民更將她的瞪眼浮誇表情截圖成合集，留言狠批：「瞪眼瞪到我睡覺都做噩夢，好得人驚！TVB能見到這種瞪眼式演技讓我實在驚呆了，我以為只有大陸劇才會有。」

內地網民「收集」陳瀅的浮誇表情，嘲諷她示範「瞪眼式演技」。(網上圖片)

高八度講話配合少女時代

劉佩玥(上圖)與陳瀅由閨密變仇人，成為大明星的陳瀅性格轉變極大。

陳瀅昨日回應本報，提到不少人狂cap其瞪眼鏡頭，她笑說：「啲cap圖分別係阿寶第一次見到大明星、被阿妹推去死、同埋聽到自己偶像啱啱離世嘅消息，所以啲驚慌失措嘅反應cap得幾準，自己都save咗嚟做sticker（貼圖）。（網民話表情太恐怖令人發噩夢？）如果話我個樣恐怖就太偏激，太攻擊性就唔會上心。」對於演技被批，她樂於聽取意見：「一般嚟講，不論好壞，任何對演技有幫助嘅評論都接受，觀眾有討論演技，證明有睇套劇，所以都係好事。（高八度聲線刻意突出角色？）無錯，係正常女仔發育前後嘅聲音變化，細路女會偏高音，大個女嘅鍾家寶就會沉實好多。」

嘆與《痞子》角色分別大

陳瀅日前為《痞子殿下》拍檔周嘉洛慶生，果然夠老友。（IG截圖）

至於網民直指其演出比《痞子殿下》退步，陳瀅不認同︰「我會理解《痞子》個角色係大吵大鬧，今次就好柔弱，係好迷失嘅小朋友。咁樣反而係對我好，唔會重複以前嘅演繹方式。」她明白外界覺得她今次演出未夠好，但強調角色有頗大突破︰「大家之後會明白我個角色想轉變，觀眾可以畀多少少耐性，隨住成長，角色都會唔同，希望觀眾睇到鍾家寶最後嘅變化。」雖然收視僅得18.7點，她強調未感失望，更覺成績不錯。她又乘機澄清不敢爭視后，自言對此沒有多想。

上周陳瀅現身巴黎時裝周，轉眼已回港，明日將出席宣傳活動。（IG截圖）







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