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黃宗澤和王敏奕已啟程飛往日本拍攝劇集《法證先鋒6 倖存者的救贖》，原本蔣家旻亦一同前往，但蔣家旻病倒未能隨團。她在IG貼出照片透露自己入院做手術，雖然拍過無數劇集，都演過不少病人戲，但自己突發的急病，都大嘆生活並沒有像拍劇一樣有得綵排。

（IG）

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蔣家旻去年憑《美麗戰場》的「反骨琪」奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》最佳女配角，工作大增，拍完《非常檢控觀》後，她便接著拍攝《法證先鋒6》和《反黑英雄》。劇組於昨日（16日）出發到日本拍攝外景，藝人方便有黃宗澤、吳業坤、和王敏奕，而蔣家旻因病未能如期出發。

（IG）

蔣家旻在IG寫道自己突然患盲腸炎，出發前兩日突然感到痛楚，她寫道：「如果不是即將出國，我猜我還在拖延看醫生，前天晚上疼痛突然襲來，熬過了漫長的夜晚，直到第二天黃昏才去醫院，掃描後才發現原來我得了盲腸炎，需要立刻住院並進行手術，這讓我驚慌得流淚。」

這次突發經驗使蔣家旻感到害怕，小手術仍帶來不安，「這次的經歷，從頭到尾，沒有一本劇本能讓我有所準備，被推進手術室時的無助、恐懼和擔憂，是在戲裡體會不到的。」最後，蔣家旻更向《法證先鋒6》和《反黑英雄》的團隊帶來了不便而感到十分抱歉，覺得自己生病讓幕後的同事們也要忙於應對突發狀況。







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