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馬國明和湯洛雯（Roxanne）早前在泰國蘇梅島舉辦婚禮，新娘子好友岑杏賢、蔣家旻、朱千雪、張嘉兒都有到賀，當中岑杏賢更是姊妹團成員之一。而當中朱千雪影相時，用花球遮肚，上圍更疑似升cup，兼且又沒有出席婚前party，惹來網友揣測她是否懷孕。

從相中可見，朱千雪與一對新人合照時，自己有半個身都匿在新娘子婚紗後，只見上半身，未知她是否想遮肚；而她上圍更疑似升cup。另外，在與岑杏賢、蔣家旻及張嘉兒合照時，朱千雪更把花球放在身前。日前朱千雪在IG Po出全身照，有網友發現她肚子疑似微隆，留言問她是否懷孕：「Have a baby?」隨後，蔡思貝IG分享多張當日的花絮靚相，其中一張驚見朱千雪側側身的甫士，見到連身裙特別鬆身，而且有明顯肚凸凸，看上去似懷孕數個月。

朱千雪在2019年與青梅竹馬，祺棧茶行少東兼新加坡中央醫院放射治療部門顧問醫生吳昆倫（Justin）結婚。兩人婚後5個月，千雪已曾被傳造人成功，不過當時她就否認有喜，指自己只是發福。對於再被傳懷孕，千雪回應《晴報》時笑言：「有好消息會同大家宣布，謝謝關心！」唔通今次係好消息？

35歲的朱千雪在2012年參加《香港小姐競選》，獲得季軍，簽約無線展開演藝事業。直至2015年，朱千雪向無線請假讀書，修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，翌年畢業，她轉去城市大學讀法律博士學位，之後在金鐘一間律師樓實習；在2020年加入香港大律師公會前主席張健利的律師樓，成為旗下執業大律師，主要負責民事及刑事訴訟。去年，朱千雪兼任HKU SPACE LAW法律行政人員高級文憑講師，據知，她明年還會兼任香港中文大學新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師。







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