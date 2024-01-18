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36歲楊梓菁（前名：楊柳青）近年在TVB參演不少劇集，包括《逆天奇案》、《法證先鋒IV》、《法證先鋒V》、《法言人》等。不過在去年開始，楊梓菁很少在幕前出現，亦沒有參演《逆天奇案2》的拍攝。原來楊梓菁在去年8月尾低調誕下一子，榮升新手媽媽。

楊梓菁日前在IG曬出一張抱B相，兩母子一同望住日落非常溫馨。她留言：「謝謝你實現了我人生中一件很期待的事，謝謝你選擇了我做你的媽媽，正式進入人生的另一個階段，感謝這份寶貴的禮物誕生，讓我體會到媽媽這個身份的強大，未來的日子我會努力學習做一個好媽媽，好好的愛你。」

楊梓菁接受訪問時表示拒絕透露是否已結婚，囝囝爸爸是圈外人，今次她是意外懷孕。她指囝囝「肥豬包」現在4個月大，已經19磅重。她又指在佗B時不能大動作郁動，令她有點產前抑鬱。而現在她亦非常享受湊B生活，預告之後會繼續工作賺奶粉錢。

模特兒出身的楊梓菁，拍過不少廣告，亦有做主持，之前上ViuTV 《巨門陣》打扮性感而開始多人認識，到2017年她在《溏心風暴3》飾演Jenny一角，因為身手敏捷而備受關注，近年更開始轉型做打女，勇敢做新嘗試。由模特兒轉型武打演員，絕對唔容易，楊梓菁由零運動到現在巴西柔術、詠春、刀、槍、棍術、馬術她都懂，付出很大努力，除了拍劇外，原來她每日都會瘋狂做Gym，以保持美好身段。難怪生完都一樣咁fit！

楊梓菁在2017年與唐文龍合演《溏心風暴3》認識，兩人曾傳緋聞。當時唐文龍曾否認戀情，指大家係好朋友。而楊梓菁則笑說自己喜歡高大威猛、黑黑實實的運動型男士，又指揀男友年紀不是問題，最緊要夾。











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