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【晴報專訊】劉德華近日馬不停蹄為今天（9日）上映的電影《流浪地球2》宣傳，戲中與小演員有一段感人父女情的華仔，不但大談與小演員的拍攝點滴，更激罕談及10歲女兒劉向蕙（Hanna），他直認和太太朱麗倩同樣溺愛女兒，以至Hanna在家中無人怕，但說時嘴角向上揚，一副慈父模樣。

劉德華在《流浪地球2》中飾演一名研究數位生命的科學家，身為特別演出的他，由原定的40組戲，增加到50多組，所以後半部的戲份比主角吳京還要多。他更預告會有第三集出現，亦很大機會參與演出，為了演活科學家角色，華仔事前特別做了資料搜集，並記下繁複的科學數據，以凸顯角色的專業。

華仔忙於為《流浪地球2》宣傳。

吳京和華仔分別飾演太空人和科學家，同為人類的生存而努力。

華仔的角色既要登上月球，又要潛入水底拯救人類，他坦言感到十分新鮮。（黑白圖片）

戲中華仔與女兒「丫丫」的父女情十分感人，他透露開拍前，特別跟小演員相處了十天，每天像父親一樣照顧她；華仔直言做了爸爸後更易投入角色，「易搞好多，哈哈！我記得拍《五億探長雷洛傳︰雷老虎》時有兩個小朋友，我曾經發過小朋友脾氣，因為係現場收音，佢哋係咁呱呱嘈，我直情捉佢入後巷，同佢講『你好靜一陣呀！』。但當做咗爸爸之後，就知道細路仔係咁，佢哋經過咁長時間拍攝會無耐性，就好似如果我同個女做功課做咗兩個鐘，佢實忟啦。」

女兒「丫丫」因車禍意外離世，令華仔相當內疚和自責。（影片截圖）

女兒拒視像要見真人

華仔在戲中寵女無極限，他不諱言跟現實一樣，「總之我個女鍾意點就點啦，唔係慈父，直情係溺愛。（衰人留畀太太做？）我哋兩個都係溺愛，搞到個女喺屋企無人怕㗎，但佢會折服喺我哋嘅愛底下。」華仔不但陪女兒玩，更會陪女兒上網課，他皺眉道︰「最怕教網上功課，真係煩到吖，我覺得最難嘅科目係英文，要佢教番我轉頭呀。」工作繁忙的華仔經常周圍飛，很多時只能跟女兒視像聯絡，「做演員有時同太空人無分別，阿女細個時，我同佢視像，佢會掟電話要見真人，依家就習慣咗。」

華仔和太太朱麗倩均視女兒劉向蕙為掌上明珠。（資料圖片）

此外，華仔談及拍攝《流浪2》的水底戲時，為免身體漂浮，要把鉛放入潛水衣內，讓身體下沉，他稱做足安全措施。提到內地的科幻電影，他形容仍是剛起步，「我哋拍《流浪2》每日都會犯錯，導演會記低唔好再犯，只要虛心學習，點都會做到。」對於科幻片，華仔喜歡看人性結合的經典西片《E.T.外星人》，但他非科幻迷，所以對人類實現星際旅行，他毫無慾望。







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