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梁朝偉早前在《威尼斯影展》獲頒終身成就「金獅獎」，成為首位獲得此殊榮的華人演員。近日，偉仔現身廈門出席《第36屆中國電影金雞獎》，他憑電影《無名》首奪金雞獎「最佳男主角」，創下華語電影史上，首位囊括香港電影《金像獎》、台灣《金馬獎》及中國電影《金雞獎》「最佳男演員」殊榮的香港男演員。

（大會提供）

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獲獎無數的梁朝偉，最新作品《金手指》即將於2023年底壓軸，全球同步上映。電影由莊文強擔任導演兼編劇，黃斌監製，參與演出的演員陣容含金量極高，由兩大影帝梁朝偉及劉德華領軍，蔡卓妍、任達華、太保、陳家樂、白只、姜皓文、方中信、岑珈其、周家怡、楊偲泳等傾力演出，勢必成為全城期待矚目巨獻。

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由梁朝偉飾演的嘉文集團主席程一言，背景神秘，於七十年代在東馬生意失敗後隻身來港，機緣巧合在剛冒起的地產業賺到第一桶金。從市值十多萬的嘉文滅蟲公司開始，他在一年之間創辦超過一百多家實業公司，生意經營得有聲有色，更挑戰四大英資洋行，引為一時傳奇。八十年代初一場小股災卻讓嘉文集團原形畢露，所謂市值超過一百七十億的企業王國，原來只是程一言將一個騙局套住另一個騙局的連珠形騙財陷阱。此時廉政公署高級調查主任劉啟源（劉德華 飾）奉令調查，與程一言展開一場纏繞半生，動用調查人員過百，跨越歐美亞洲調查的反貪大戰。

（資料圖片）













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