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《萬千星輝頒獎典禮》將於明年1月14日舉行，入圍名單正式公布，劇集《新聞女王》不負眾望以23項提名成為大贏家，而綜藝節目《東張西望》一直都收視長虹，今年大陣仗曬冷，幾乎所有主持都成功「入閘」。區永權、林溥來、魏柏豪、黃耀英、游茛維、陳庭欣、陳懿德、朱凱婷、何沛珈、黎寬怡、林映輝、梁敏巧、李旻芳、廖倬竩、吳幸美、王嘉慧共16位主持入圍角逐「最佳男、女主持」兩個獎項。

（《晴報》圖片）

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未計新加入的兩位落選港姐鄧凱文和陳曉彤，只有四名主持未有成功入圍，當中包括梁麗翹、容羨媛、梁菁琳及陳瑞菱。大熱人選絕對是何沛珈，她昨晚先在《東張西望》亮相，再在《新聞女王》參演廖子珊的角色，今年絕對是大豐收的一年，她憑11項作品入圍「飛躍進步女藝員」獎，不過就謙言「最佳女主持」絕對支持《東張西望》的大師姐們，因為在她們身上學習到很多採訪的技巧，絕對值得加許。「開心嘅，去到年尾回望番原來今年咁多節目出街，叫做見到自己一張成績表好開心。我唔貪心，我希望可以去到最後五強，去到現場就滿足，因為過往真係冇參與過，想知到底係點樣一回事。

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不少演員拉票時揚言希望打入五強，鄧智堅稱會在紅地氈表演飲珍珠奶茶，而阮浩棕則會跟好兄弟吳子冲拍住拖行，上次在《萬千星輝賀台慶》以超性感服裝為大家帶來驚喜，問到何沛珈如何部署？她笑言：「真係未知，因為我造型師飛咗，但我有提過今次想著白色裙。（同阮浩棕行紅地氈？）唔知有冇機會，大會安排的話都冇乜所謂，不過佢咁多提名，可能佢同阿冲、張振朗3P咁行啦！」何沛珈表示得悉緋聞男友阮浩棕有三項提名，她表示：「佢要求嘅，我咪投佢一票囉！但我視帝方面本身有心水，我好鍾意《破毒強人》陳豪同埋《寵愛Pet Pet》周嘉洛，其餘兩個獎先再投畀佢啦！」

陳懿德入行短短兩年就已經入圍三項，分別是「最佳女主持」、「飛躍進步女藝員」及「最具潛質新人」，她表示大感驚喜，不過自己希望大家投票集中「最具潛質新人」，「其他兩個獎太多勁人喇，加上新人獎係25歲以下先可以角逐，我最後一年有資格喇！其他入圍嗰啲好細個，可以慢慢等！（曾志偉愛將？）我好多謝志偉哥同樂易玲小姐，唔係佢兩位當年叫我減肥，唔好放棄選美，就唔會有今日嘅成績。」

（《晴報》圖片）

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不過最令人感到奇怪的是廖倬竩只伯僅僅加入《東張西望》三個月，出鏡的機會都未算多，仍然入圍「最佳女主持」，而更離譜的是在《娛樂新聞報道》中經常問錯問題的賴彥妤都同樣入圍，真係令人百思不得其解。







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