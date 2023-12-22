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由東方影業出品、張國榮生前唯一一套監製及演出作品《夜半歌聲》，將以4K修復版再於戲院重現幕前，除了曾播出的粵語版本外，今次更首度放映國語現場收音的修復版本，讓觀眾有機會感受及欣賞原聲版本的美好。《夜半歌聲》4K修復版粵語及國語版本將於12月23日起於戲院重映。

由于仁泰執導、張國榮及吳倩蓮演出的淒美愛情經典電影《夜半歌聲》，於1995年拍攝和上映至今已28年，但仍為人津津樂道，而這部更是哥哥 （張國榮） 整個演藝生涯中唯一一部親自監製及主演的作品。適逢今年是哥哥逝世20週年，東方影業出品有限公司再一次將這部經典作品的4K修復版重映於大銀幕上，更首度將電影片場收音的原裝國語版再修復推出，大家可更清楚地觀看及聽到哥哥在拍攝時以國語原聲演出的版本，感受絕對又有不同。

問及《夜半歌聲》監製之一黃百鳴當年哥哥為何會擔任監製一職，百鳴哥表示仍歷歷在目：「Leslie （張國榮） 當時由新藝城到東方都是我們的合約演員，我們就像一家人一樣。Leslie有日表示很喜歡三十年代一套中國電影《夜半歌聲》（1937），希望可以改編這電影，當時開拍前Leslie已表示很有興趣兼任監製一職，我亦表示非常歡迎。」當時張國榮已建議百鳴哥起用一位新演員參與演出，並安排了見面，這人就是古天樂。百鳴哥憶述：「Leslie說古天樂一定會紅，還安排了我和古天樂見面，可惜因為檔期問題最後未能成事。」

今次重映版本加入國語原聲現場收音的修復版本，據知當年哥哥為了有更好的演出，不惜找來台詞老師來現場指導，相信這次重映可以讓觀眾有機會重新在大銀幕底下感受到哥哥的精彩歌聲和演技。

《夜半歌聲》故事背景於1936年的上海，名演員宋丹平（張國榮 飾）是當代的舞台劇興，風靡萬千少女的他，卻只鍾愛個性單純的富家女杜雲嫣（吳倩蓮 飾），然而宋丹平雖有名卻只是位演員，在當時代戲子被當作是地下的工作，遭到女方父親極力阻止，硬將杜雲嫣許配給富二代權貴趙俊，然而堅持不肯下嫁的杜，在婚宴上裝病離席，令趙俊妒火中燒，遷怒宋丹平，派人用強酸將其毀容，焚燒掉歌劇院，此地至此傳聞不斷，鬧鬼數十年。直到十年後，演員韋青（黃磊 飾）隨劇團暫駐劇院，才又開啟這段傳奇。



