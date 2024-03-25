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韓國星級夫婦玄彬與孫藝珍，日前在首爾現身「MLB世界巡迴賽首爾系列2024」觀眾席，向來靚仔有型的玄彬以長髮造型出現，不過發福的他驚變「圓崩」，腫脹不少的他驟眼睇竟似一位TVB視帝！

日本超級球星大谷翔平有份出戰，令觀眾席上星光熠熠，除了玄彬和孫藝珍、《鬼怪》CP孔劉及李棟旭、宋仲基與外籍太太亦到場睇波，個個一身棒球服look，相當投入。

玄彬夫婦與孔劉、李棟旭前後坐，四人不時傾偈，已為人母的孫藝珍戴Cap帽，巴掌臉加上甜美笑容，依然甚有少女味。而坐在身旁的玄彬留了長髮，臉龐「打橫發展」腫了一圈，昔日男神光芒突然消失，麻甩味十足，幸好他的側顏依然靚仔。其實，玄彬留長髮經已有一段日子，他曾突破自己留頹廢鬍鬚，但被指不適合；最近他gel了頭髮拍廣告，髮型亦勁似《愛回家》龔燁。

唔少網民見到玄彬變「圓崩」，都嚇一大跳，有網民笑指玄彬似發脹長髮版的視帝王浩信，亦有人認為他因私下沒有髮型師set頭，所以變得凌亂，影響顏值。網民感嘆並非人人都能駕馭長髮：「除咗金城武同鄭伊健，唔係好多男人可以carry到長髮」、「塊面闊咗好多」等。至於玄彬最新狀態亦令台灣粉絲超驚訝，直指他似《哈利波特》的石內卜：「玄彬太玄了」、「誰告訴我玄彬腫麼了」、「變發福大叔」、「身材還是要管理一下」。







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