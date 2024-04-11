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無線前晚於翡翠台播出J2節目《玲玲有情報》預告後出現靈異畫面，唔少網民事後都表示被嚇親，更揚言要向廣播事務管理局投訴。無線電視翡翠台尋晚廣告時段播出J2節目《玲玲有情報》預告，當時正係11時許，之後畫面出現扭曲，播出一條黑媽媽嘅公園片，畫面中見到左上角有一個鞦韆，喺冇人之下不定搖擺，背景有鞦韆鐵鏈摩擦聲同女子笑聲，未幾突然閃出一名紅衣女，非常嚇人。

其後接近零時零分廣告時段，《關注關注組》預告後再現靈異畫面。片中影住一個工廈電梯，同樣係烏燈黑，之後電梯門突然打開，閃爍光管全熄，原本空無一人嘅電梯再彈出一個紅衣人，之後畫面就回復正常。唔少人都喺網上討論，表示被嚇到，留言：「TVB岩岩播左個好恐怖嘅廣告，係唔係得我一個睇到？」、「嚇一嚇，又唔係7月14做咩播咁嘅廣告？」、「冇頭冇尾，諗吓又唔係萬聖節，使唔使出嚟道歉？」、「以為得自己見到。」、「我都睇到，以為我係撞邪。」、「好恐怖，仲要夜晚11點幾，大佬！」

恐怖廣告逐格睇，慎入！

觀眾都猜測點解會出現呢啲恐怖片段，有網民認為係有有員工「作反」，向公司表達不滿加插影片嚇觀眾。據知，恐怖片段係為梁思浩主持嘅新節目靈異版《東張西望》做宣傳，網民都唔buy，表示要投訴：。「真實觀眾反應真係驚，玩大咗啦。」、「填form俾通訊事務管理局投訴tvb。」、「根據過往案例，好大機會罰錢。」







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