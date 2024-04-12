小S徐熙娣《小姐不熙娣》拉大隊訪港拍攝！邀Tyson Yoshi品嘗街頭小食！雙手箍劉俊謙影情侶相

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台灣綜藝天后徐熙娣（小S）正身在香港！早前不少網民在香港野生捕獲小S，原來她為自己的節目《小姐不熙娣》拍攝香港特別企劃，更欽點大隻仔Tyson Yoshi（程浚彥）及另一位本地男神陪伴女王出巡！

小S舊愛、台灣名主持黃子佼早前被查到私藏七部未成年少女不雅片段，更被爆出多年前疑性侵犯當時僅17歲的K小姐；黃子佼不但名譽掃地，昔日的藝人朋友紛紛割席。至於小S亦間接表態，她加入聯署活動，呼籲當局修法，加重針對兒童及未成年人士的虐待、性剝削、性侵害等刑罰。

小S收拾心情投入工作，與《小姐不熙娣》拍檔派翠克、以及台灣藝人阿本等來港拍攝特備節目。昨日，不少人在中環街市、銅鑼灣和廟街等地野生捕獲小S，只見穿灰色上衣配長boots的小S全程笑容滿面，見到網民打招呼都友善揮手或貶眼回應，目擊的網民都大讚小S keep得好好，皮膚相當白滑。小S更參觀香港杜莎夫人蠟像館，與「周杰倫」合照外，又邀得Tyson Yoshi到廟街夜繽紛，在夜市品嘗街頭小食，更一齊歎燒味飯。

小S等人繼續出巡到中環，身邊男神亦換上「新歡」劉俊謙！一行人四出街訪，未知派翠克是否玩輸遊戲，更當眾在街頭除掉上衣，小S勁興奮幫拍檔除衫，劉俊謙則在一旁笑唔停！小S更在充滿香港特色的路牌及背後巴士的襯托下，雙手箍實劉俊謙頸部影情侶相，令雙方粉絲都超羨慕！

其實，Tyson及劉俊謙均曾任《小姐不熙娣》嘉賓，小S對他們亦欣賞有加。小S曾在節目中搞笑表示要對Tyson的肌肉驗明正身；至於劉俊謙，小S狂讚男方演技好，更公開示愛：「怎麼辦？我被劉俊謙圈粉了啦！」







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