木村拓哉洗51萬元原味牛仔褲！親手洗出泥黃色「木村汁」！自嘲：好似Shabu Shabu湯底！

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日本男神木村拓哉是潮流icon，對牛仔褲的熱愛更是人所共知，他為養出靚牛，更揚言「永遠不要洗你的牛仔褲」！不過，最近木村竟然將總值1千萬日元（約51萬港元）的古著牛仔褸及牛仔褲拎去手洗，更洗出濃濃萬年「木村汁」！

木村去年底開設YouTube頻道，早前拍片拜訪原宿古著名店BerBerJin的總監藤原裕，二人大談牛仔經！木村更帶用五、六件古著牛仔褲及牛仔褸給藤原裕鑑定，雖然木村隨意用環保袋裝住衣物，但原來價值高得驚人！

藤原裕表示木村收藏的一件1946年Levi's 501XX牛仔褸，現已價值300萬日元（約15.3萬港元）；另一件1947年的Levi's牛仔褲，則價值150萬日元（約7.6萬港元），幾件珍藏更總值1千萬日元！木村聞言勁得戚，笑言只在家中隨手拎幾件。

雖然這批古著如此值錢，但木村大神竟然為它們舉行「下水禮」，藤原裕提供洗牛仔褲神器「清潔液Beyondexx」，木村說：「老實說，買了到現在，一次都沒洗過！」然後他深呼吸一下，然後將已翻面的「木村原味」牛仔褲浸落清潔液，木村更不理形象，發出「呀～～～」阿伯叫聲，認真搞笑。

木村一邊洗自己的原味古著，慢慢清水變成泥黃色的污水，令全場驚訝，木村忍不住說：「洗出了這麼多污垢呢，搓出木村汁！好像淥了兩、三次牛肉的Shabu Shabu湯底！」

除了洗原味牛仔褲外，木村更即場試穿一件全球只得80條的限定牛仔褲。從未穿過的未脫漿牛仔褲硬身得可以「站起來」，木村試著時不停嗌痛，穿上後行路更如機械人。然後，藤原裕為木村舉行「著用儀式」，先要求木村擺出彎腰的奇怪姿勢，然後藤原裕緊貼木村身後，為他摺出牛仔褲靚皺摺。由於兩男姿勢太過曖昧，木村勁尷尬說：「現在是相當變態的畫面！不是你們想的那樣！」

內容來源：https://youtu.be/VIHBq7oTeak?si=6cuB7jejbX05sorH







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