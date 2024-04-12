郭柏妍《逆天奇案2》演情癡第三者有突破獲讚賞！曬比賽獎座遭網友鬧爆道歉

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《逆天奇案2》播出以來有不少客串演員參與劇情發展，為觀眾帶來驚喜。郭柏妍（Rosita）飾演的王姍姍雖然早於30年前已經喪生，不過原來一連兩場都有她重演被殺前的回帶片段，不少網友讚她的演技有進步。而Rosita近日飛到海南參與Aerial Dance比賽獲得獎座，本想開心在IG同YouTube分享，沒想到被網友炮轟連學習的Aerial Dance都錯誤理解成Aerial Yoga。

郭柏妍雖然演戲仍然是新人階段，不過她飾演的王姍姍有不少發揮。昨晚一集唐冠峰（方力申飾）透過儀器跟昏迷多年的植物人馬家強（鄭俊弘飾）進行分析，最終馬家強娓娓道出王姍姍被殺案的來龍去脈。原來王姍姍跟已婚的馬家強真心相愛而不能在一起，王姍姍原本打算跟馬家強一齊尋死，最終臨尾關頭馬家強「縮沙」，王姍姍一時激動自殘，而馬家強因驚嚇過度衝出屋外求救時被車撞至嚴重昏迷。郭柏妍對鄭俊弘的角色陷入癡戀的狀態，一時爆喊求對方離婚，一時目露凶光想殺害對方，比起昔日只演乖乖女的她有所突破，獲得不少網友讚賞。

郭柏妍一向相當有觀眾緣，不過近日她分享自己努力成果時，竟然惹來質疑。事緣郭柏妍IG分享自己在內地參與比賽得獎的消息，原來她在台慶當晚表演的空中Aerial Dance雖然幾乎走光，但無損她對運動的熱愛，繼續苦練到內地比賽。她留言說：「FINALLYYY I GOT IT !!!今年一月 我去了參加aerial比賽～2023年12月，一直猶豫要不要參加比賽。因為一直覺得我做不到，然後猶豫咗幾個星期，亦問咗好多人嘅意見，最後還是決定去參加了。畢竟沒有想過自己獨自離開香港。比起拎亞軍，更高興的是沒有想過能夠認識一班志同道合嘅朋友，簡簡單單純粹喜歡一樣的東西的感覺真好，一拍即合既感覺很很很爽，你哋嚟緊嘅比賽加油。最後這趟旅程，我學懂的是 『一波三折，但每一個堅持都有意想不到的收穫』。各位考生加油！」用自身努力的故事來勉勵DSE考生，正能量到不得了，沒想到有網友留言鬧：「比完賽都仲話自己係空中瑜伽，連自己比賽比啲乜都唔知？」、「你攞完獎都話自己呢個係空中瑜伽比賽，我都唔知你攞呢個獎嚟做乜」等等。

原來郭柏妍將Aerial Dance錯講成Aerial Yoga引起網友們的質疑，事後郭柏妍都乖乖向網友道歉，「非常抱歉，冒犯你了，多謝提醒！無論係空中舞蹈定空中瑜伽，我都非常享受過程，會好好虛心學習呢兩門藝術，單純分享一下參加嘅過程。知道自己對兩門藝術仲有好大進步空間，獻醜了」而網友見到她真誠的道歉都非常「收貨」，並回覆郭柏妍說：「多謝你嘅更正，因為平時貴台嘅綜藝節目已經太多次，將呢個項目叫空中瑜伽，令到坊間好多人對我哋好多誤解，我唔想連參加咗一個專業比賽同埋攞到獎嘅妳都對外宣稱呢個係空中瑜伽。不過欣賞你嘅有勇氣挑戰自己參加比賽，繼續努力。」大家和氣收場，果然是有觀眾緣的可人兒，而郭柏妍亦獲得演員們和網友大讚她好學，先後為劇集從頭開始學習踩滑板、拉大提琴等等，練得一身好武功。







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