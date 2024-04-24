《肉蒲團》雷凱欣曬水著上圍「縮水」！昔日艷星息影呻做全職主婦遭歧視

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2011年憑三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一脫成名的「雷神」雷凱欣，已嫁人息影多年。活躍社交網的她專心相夫教子，外形依然甚有少女味，近日她難得上載泳衣相，跟性感女星時期相比，身材竟起了變化！

當年《3D肉蒲團之極樂寶鑑》上映，雷凱欣憑出眾身材獲封為「雷神」，戲中一幕「人體爆炸」更成為經典，不但紅遍中港台，連外國傳媒都有報道。2014年淡出娛樂圈的她，嫁給身家豐厚嘅車行太子爺兼潮人陳智聰，並育有一名兒子，成為少奶奶。她閒時愛運動及跳舞，更上台表演充滿女團風範，又考獲瑜伽導師牌；加上外表依然保持又靚又fit，完全不似已為人母。

近日，雷凱欣上載一件頭泳衣相，相中的她身材fit爆，狀態大勇，她留言表示是「舊相一張」。不過昔日的驕人上圍，如今竟然「縮水」又驚現胸骨，未知是否照顧小朋友勞心勞力，令雷凱欣比拍戲時期消瘦不少，不過依然性感又火辣。此外，雷凱欣又在IG story大呻因全職媽媽身份，竟遭人輕視！她留言道：「永遠聽人分享，安慰一下，到最後見你係個主婦，換嚟一句『你都唔洗面對，你都唔識』。Oh well，咁可以唔好問我意見啦，我收嗲啦，Don't ruin my mood！我唔洗過日子嘅。」

雷凱欣17歲時參加有線電視YMC台的VJ選舉入行，獲譚詠麟、陳百祥及曾志偉等人旗下的東方魅力簽約，成為3人女子組合「3G」成員；2003年轉投英皇娛樂開始行性感路線，與另一性感女星黃榕組成「Sexy Dolls」，但事業發展平平，之後她加入三級片女星行列，接拍首部18禁作品《禁室培慾之愛的俘虜》。在演藝圈浮沉多年，雷凱欣在《3D肉蒲團》飾演陰陽人「極樂老人」，並有露點演出。曾有觀眾質疑她的裸露鏡頭靠替身加剪接而成，她曾聲淚俱下表示自己真身上陣，對於被懷疑深感委屈。







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