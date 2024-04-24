熊黛林帶孖女首試港式BBQ！6歲囡囡Jisoo上身表演《FLOWER》花花舞

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熊黛林（Lynn）與郭可盈胞弟郭可頌於2016年結婚，2018年4月誕下一對雙胞胎女兒。孖女今年已6歲，而熊黛林不時大方分享一家生活，日前就帶囡囡去銅鑼灣BBQ，兩個囡囡更越大越可愛！

熊黛林在小紅書貼出影片，一家四口相約朋友到銅鑼灣燒烤。熊黛林透露今次是囡囡Kaylor和Lyvia第一次在戶外BBQ，只見郭可頌細心為家人用燒烤叉拮食物，而熊黛林一邊燒扒及紅腸，一面向內地網友分享港式BBQ與內地燒烤的分別，又笑說：「其實吃東西是其次，最重要是一家人聚在一起，開開心心。」

她又拍低兩個女兒BBQ的情況，只見細女Lyvia好乖巧，自己動手在燒烤叉上拮腸仔，兩姊妹一人一支私家叉慢慢燒。大女Kaylor的鏡頭較多，她燒烤時站姿相當豪邁，又即席表演BLACKPINK成員Jisoo的《FLOWER》花花舞，表演慾甚強，相當可愛。

過往，網民經常拿一對孖女比較，指孖女樣子不相似，又曾質疑熊黛林偏心大女Kaylor，一家去主題公園遊玩時只抱大女。當時熊黛林強調自己絕無偏心，解釋因細女Lyvia生得較高大抱不動，也較黐爸爸，而大女則黐媽媽，所以才令外間誤會。

今次網民大讚孖女顏值高又可愛：「兩個女兒的顏值都很不錯，基因發揮穩定」、「雙胞胎越長越好看了」、「兩個姑娘越來越漂亮，多多更新小朋友的視頻，小熊姐一直那麼美」等等。







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