  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

24/04/2024

熊黛林帶孖女首試港式BBQ！6歲囡囡Jisoo上身表演《FLOWER》花花舞

#熊黛林 #晴報文章 #演員 #娛樂 #燒烤 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組 Photo: 小紅書、IG

　　熊黛林（Lynn）與郭可盈胞弟郭可頌於2016年結婚，2018年4月誕下一對雙胞胎女兒。孖女今年已6歲，而熊黛林不時大方分享一家生活，日前就帶囡囡去銅鑼灣BBQ，兩個囡囡更越大越可愛！

 

　　熊黛林在小紅書貼出影片，一家四口相約朋友到銅鑼灣燒烤。熊黛林透露今次是囡囡Kaylor和Lyvia第一次在戶外BBQ，只見郭可頌細心為家人用燒烤叉拮食物，而熊黛林一邊燒扒及紅腸，一面向內地網友分享港式BBQ與內地燒烤的分別，又笑說：「其實吃東西是其次，最重要是一家人聚在一起，開開心心。」

 

 

　　她又拍低兩個女兒BBQ的情況，只見細女Lyvia好乖巧，自己動手在燒烤叉上拮腸仔，兩姊妹一人一支私家叉慢慢燒。大女Kaylor的鏡頭較多，她燒烤時站姿相當豪邁，又即席表演BLACKPINK成員Jisoo的《FLOWER》花花舞，表演慾甚強，相當可愛。

 

 

　　過往，網民經常拿一對孖女比較，指孖女樣子不相似，又曾質疑熊黛林偏心大女Kaylor，一家去主題公園遊玩時只抱大女。當時熊黛林強調自己絕無偏心，解釋因細女Lyvia生得較高大抱不動，也較黐爸爸，而大女則黐媽媽，所以才令外間誤會。

 

 

　　今次網民大讚孖女顏值高又可愛：「兩個女兒的顏值都很不錯，基因發揮穩定」、「雙胞胎越長越好看了」、「兩個姑娘越來越漂亮，多多更新小朋友的視頻，小熊姐一直那麼美」等等。

 

轉載自: 晴報

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#熊黛林 #晴報文章 #演員 #娛樂 #燒烤 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk