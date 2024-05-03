楊證樺帶囝囝參與天后誕盛事！無懼冒雨舞龍珠、舞動迷你龍：佢哋都話唔怕

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昨日農曆三月廿三天后誕，「元朗十八鄉暨各花炮會慶祝天后寶誕會景巡遊」在疫情停辦4年後在元朗市中心復辦，藝人楊證樺帶埋太太沈可欣和兩個囝囝一齊參與今次盛事，雖然囝囝只有8歲和5歲，不過為湊熱鬧都無懼冒雨出動，見到他們玩龍珠和龍頭，似乎非常興奮開心。

楊證樺的太太沈可欣昨日在社交平台分享限時動態影片，片中見到楊證樺教囝囝如何去轉動龍珠，見到囝囝雖然因為落雨搞到全身濕透，不過當學識舞動龍珠時，心情都非常開心，隨後，兩個仔更有機會嘗試舞動迷你龍，畫面相當可愛。楊證樺接受本網訪問，他表示跟天后誕非常有緣，10多年前搬入元朗居住，第一日新居入伙就撞正天后誕的日子，一向喜歡熱鬧的他好奇跟隨獅隊巡遊，後來認識到獅隊的成員全部都是他的鄰居，越來越熟絡。「拜大樹下天后廟之後，一切都好順利，又識到我太太同生咗兩個小朋友，所以我年年都會拜，而且天后誕我都會幫手巡遊工作。」

提到昨日天氣惡劣，他表示：「原本天文台話會橫風橫雨兼雷暴，我都諗緊好唔好帶小朋友，但問過佢兩兄弟，佢哋都話唔怕想跟埋去玩，好好彩最終都唔算好大雨，只係微微雨，所以大家都全身濕晒，但佢哋好享受，絕對係一個幾好嘅體驗。」楊證樺表示大仔參與過幾年，細仔就第一次參加，不過始終年紀細，所以玩得太攰，中途就「斷電」瞓著上BB車休息，「大仔好叻仔，由頭帶到尾，當日好早差不多朝早8點就出發，去元朗兜個大圈去到12點，中途都幾乎冧偈，見到好攰又面青青咁，咁我就叫佢休息一陣，畀佢去試玩龍珠。」他表示原本龍珠和龍頭不是舞獅隊的人是不可以試，但幸好舞獅隊的朋友在指導下，都讓大仔嘗試，令他們玩得非常開心。「我覺得最想係畀兩個仔感受一下個文化，呢種舞龍舞獅要一直傳承落去，唔係就會失傳或者變形，希望一代傳一代。大仔同細仔都有跟麒麟隊學習，大仔可能有音樂天分，佢打饒拔都打得幾好，有板有眼，最緊要係學習個文化，而且強身舞體。」另外，男藝員簡家麒都有參與，他在IG都有分享自己在巡遊隊伍中的片段，場面非常熱鬧。







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