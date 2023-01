加入最愛專欄 收藏文章

「縱使出賣靈魂,勿忘爭取好價(find someone who can pay the price)。」歌德巨著《浮士德》中的經典名句,此時或最能道出共和黨籍眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)的心聲。

儘管在2021年「1.6」國會山莊騷亂後短短三周後,即親身前往特朗普海湖莊園「表忠」,但仍未獲這位善變的前總統背書,以及黨內極右強硬保守派的信任,原本視作囊中之物的「眾議院議長」寶座,遭遇百年來罕見的臨門倒灶。

極右保守派認定麥卡錫「成色不足」

政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)將「分裂的美國(Divided States of America)」,列為2023年第八大主要風險之際,剛剛控制權易手的美國眾議院,即上演百年一見鬧劇--認證為此院「共和黨領袖」的麥卡錫,未能如期於首輪投票中獲得所需的218票,為1923年以來首次;反對他出任的黨友在第三輪投票更增至20人之多。

何解囊中之物恐變南柯一夢?一言以蔽之,上述20名共和黨極右翼保守派,認定麥卡錫作為MAGA(讓美國再次偉大)信徒的「成色不足」;帶頭倒戈的佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)就稱,「如果想排乾沼澤,就不能讓最大的鱷魚來負責行動。」

2021年1月底,麥卡錫親身前往特朗普海湖莊園「表忠」。(Kevin McCarthy Website)

極右翼保守派視麥卡錫為「最大鱷魚」的罪狀包括:他在「1.6」騷亂後對心腹表示,特朗普行為不可接受並應為此辭職;他支持因應Black Lives Matter運動移除國會大廈中跟南方邦聯相關的歷史雕像;他投票支持400億美元援助烏克蘭法案;他相信特朗普接受了普京的付款……

讓步多多仍難獲支持,小心用過即棄

以上種種,令麥卡錫成為極右翼眼中「沒有信仰的軟弱者」,儘管他在2021年1月28日親身前往海湖莊園「表忠」,並在周二(3日)投票前最後一刻就議事規則作出重大讓步換取極右翼支持。包括允許任何時候只要5名議員動議即能啟動議長罷免機制,重新引進「霍爾曼規則」以允許議員利用支出法案削減聯邦政府項目、解僱政府僱員或減薪。

麥卡錫標榜自己為堅定的保守派。(Kevin McCarthy Website)

但正如德國大文豪歌德所著,跟魔鬼交易前需談好價碼,麥卡錫不單未獲特朗普背書,後者昨日就議長選舉鬧劇僅表態「拭目以待」;而20名極右勢力一致支持來自俄亥俄州的喬丹(Jim Jordan)出任議長。

此君有何特別?這位被民主黨稱為「右翼毒藥傳播者」的老牌政客,在去年11月連續第八度勝出俄州眾議員後就稱,2023年要通過立法來對抗民主黨的政治激流,調查司法部及聯邦調查局的政治色彩,查找拜登之子亨特筆記本電腦的真相……

無論遭受「屈辱一天」的麥卡錫最終能否登上議長之位,他的種種「出賣靈魂」的讓步之舉,都將助長極右勢力在眾議院興風作浪,加劇美國政治的兩極分化。但硬幣總有兩面,麥卡錫「表忠」卻未獲祝福,加上邁克彭斯、利茲切尼的遭遇,都將發出侵侵「靠不住」的警告,令他的2024復出大計難贏廣泛支持。







