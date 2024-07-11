英國工黨雖贏，但「施紀賢」是誰？

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我坦白，直至英國工黨執政快一周，我仍然記不牢施紀賢(Keir Starmer)的名字，更不要說他的內閣大臣，例如首相以下的三大重臣 -- 財相里夫斯(Rachel Reeves)、外相林偉德(David Lammy)、內政大臣顧綺慧(Yvette Cooper)…等等。

施紀賢伉儷步入唐寧街10號前向傳媒揮手（美聯社）



導致我對工黨內閣大臣印象模糊的原因，從表面看固然是因為該黨已經在野14年，所見官員都是新面孔。但細想起來又不對 -- 話說1997年5月，工黨上一次擊敗保守黨，也是在野了十多年才入主唐寧街，但當時的情景我至今仍然歷歷在目。



由於時任工黨黨魁貝理雅和影子財相白高敦，在大選前數年就提出了「新工黨」理念，並發起了密集的政治宣傳，因此早在大選前，他們的名字就已經家喻戶曉。而在大選後才兩個月的時間，香港就要舉行中英政權交接儀式，也令那次大選別具意義。



當時，我作為長駐倫敦記者，工作地點距唐寧街10號不到兩公里，眼看著英國政局就要變天，於是沒日沒夜地致電貝理雅競選團隊，希望未來首相明確表達對香港政權移交的立場。直至選舉前一天，他以競選安排緊湊為理由，終同意以書面形式發來回覆。



收到來函是倫敦時間午後，香港報社已近截稿時間，而他的書面信函講了很多，我快速瀏覽了一遍，迅速向香港發回快訊：「英國工黨黨魁貝理雅表示，新政府將視香港為中英之間的橋樑，而不是障礙。」這段話在次日登上本港各大媒體的頭條，相信很多親歷香港回歸的讀者會記得。



從戴「卓」爾到「卓」慧思

英國首位少數族裔首相辛偉誠與夫人離開唐寧街（美聯社）



一晃眼已經是27年前的舊事，英國比之當年的影響力，亦不可同日而語了。香港媒體在撰寫英國政治新聞時，慣例上會採用英國外交部提供的內閣和「影子內閣」名單的中文譯名。每逢新內閣產生之時，英國駐港領事館就會把這份一般採用「卓」、「文」、「安」、理」、「偉」、「高」、「賢」等「好意頭」、「正能量」字眼的名單，傳到本港各大傳媒。



而個人認為，這一長串名字是年代愈久遠，愈容易被記住。例如保守黨方面的鐵娘子戴「卓」爾夫人、她的接班人馬「卓安」；工黨方面如上所述的貝「理」雅和白「高」敦。保守黨在執政末期陷入人事傾軋，近幾年一氣過換了五位首相，依次為卡梅倫、「文」翠珊、約翰遜、「卓」慧斯和辛「偉」誠。



其中卡梅倫和約翰遜早在進入內閣之前，已經在政壇打滾多時。前者在馬卓安時代就已擔任唐寧街10號政治幕僚，後者在進入國會政治前，曾長期擔任倫敦市長。結果，港媒一早就沿用了兩人進入內閣前的英文直譯名字，而其餘三位在進入內閣後才進入港媒視野，也就順理成章採用了英國外交部為他們起的中文名。依稀記得卡梅倫的中文名叫「甘民樂」，約翰遜則叫「莊翰生」，但港媒從未採用。



話說回來，無論是洋名還是中文名，首相替換頻密，也就如走馬觀花般難以記牢。而且，為洋大臣採用中文名也不是沒有好處，例如「卓慧斯」的英文譯名為「特拉斯」(Liz Truss)，相信在採用英文直譯的新聞機構，主播們諗到她的名字時都要打醒十二分精神，因為稍不留神就可能錯諗成「特斯拉」(Tesla)。好在，她只當了44天首相，就因為在外交和經濟政策上「蠻幹」，導致英鎊崩盤而被迫辭職，成了唐寧街10號住宿期最短的過客。香港採用其中文名卓慧思，倒也避過了與「特斯拉」混為一談的危險。



首相份量「輕如鴻毛」

英國前工黨黨魁貝理雅提出「新工黨」理念，贏得1997年大選（資料圖片）



在保守黨的上述五位首相中，有兩位是女性，亦即文翠珊(Theresa Mary)和卓慧斯，她們都以戴卓爾夫人為政治楷模。但現實卻「很骨感」，相信鐵娘子還會被後世記住很長一段時間，但另外兩位保守黨女追隨者的名字將很快被遺忘。原因在於，鐵娘子辦大事雷厲風行，但待人接物卻注重禮節，而她的晚輩們個個自我膨脹，卻心高手低。



梅姨（文翠珊）還好，學不了鐵娘子也罷，對英國倒也算是「無痛離場」。那個不知天高地厚的卓慧思，上任三天就「剋死」了英女王。她搬入唐寧街前專程去見女王，意氣風發之下竟忘了君臣之禮，居高臨下向老邁的女王伸出一隻手。彼女如此無禮，連遠在香港的我那天看了電視新聞畫面，都不由得皺起眉頭。



英國坊間消息稱，那天女王見了自視為鐵娘子再世的卓慧思後，就在樓梯上一個踉蹌滑倒… 卓慧思顯然不懂一件事，雖然在政治慣例上唐寧街政治是由首相「話事」，但大英帝國卻是女王畢身打拚才得以維繫。這班唐寧街庸臣一個個排著隊擾亂朝綱，能不激死女王？卓慧思的問題還在於，她「剋死」了女王，居然還有臉照舊參加本次國會選舉，寄望可以繼續獲得保皇派選民支持。以其常識的淪喪，下場可想而知。



從鐵娘子戴「卓」爾夫人到「卓」慧思，英國外交部起的名字仍離不開同一個「卓」字，但這個字帶出的形象卻已截然兩樣。兩代人的教養差之千里，政治頭腦天壤之別。當代首相的「份量」愈來愈輕，變得輕如鴻毛，首相的名字也由印象深刻變成過目即忘。



因此，當那位施紀…賢發表勝利演講，振臂高呼：「We did it!」之時，我其實感到有點好笑 -- 以保守黨今時今日之頹勢，工黨在野14年之久，居然還能贏不了嗎？施紀賢的這句「We did it!」的荒誕，不由得令人擔憂，工黨是否已準備好執政。



工黨習慣扮演「路人甲」

英國需要調整定位，打造快樂的中等國家（美聯社）



也許過去14年的在野生涯已令工黨前排政客們，習慣了扮演西敏寺大鐘樓下的「路人甲」 -- 當卡梅倫因為脫歐公投失算而下台、約翰遜大玩黨內鬥爭趕走文翠珊、卓慧思扮鐵娘子玩到英鎊崩盤，最終由印裔金融才俊搭火箭當上首相之時，包括施紀賢在內的工黨影子內閣成員們，就這麼遠遠旁觀著，似乎連插個嘴的興致都沒有。



保守黨在執政的最後歲月，固然在脫歐、疫後經濟復甦等問題上一籌莫展，但工黨作為最大在野黨，其實也沒有提出什麼令人眼前一亮的匡世大計，或是對執政黨發起有效監督。相反，他們就這麼甘心充當影子，靜觀其變等運到。當辛偉誠在五月底宣布展開一場速戰速決的大選時，整場選舉的焦點落在選民如何用選票懲罰保守黨，施紀賢只要像他的大律師生涯那樣，在庭上少講話，不犯錯，唐寧街10號的大門就會自動為他打開。



大選勝利使得工黨忽然從「路人甲」變身英國政治舞台的主角，而下議院412個議席的壓倒性大多數，也使得施紀賢可以放手推行各種新政。換句話說，如果他最終仍一事無成的話，選民給予工黨的蜜月期，恐怕就會遠遠短於1997年「新工黨」的變天。個人甚至覺得，工黨並沒有爭取執政的動力，而施紀賢更是幻得幻失地搬進唐寧街。



因為，保守黨解決不了的問題，工黨同樣一籌莫展。這個問題的癥結就是，英國早已告別了日不落帝國時代，以至於國際間媒體已經不再在乎帝國的新首相是誰。但倫敦的政治精英們仍活在掌控全球政治形勢的夢裏，以其幻想中的國力，馳騁於俄烏及遠東，這就給唐寧街一位又一位的主人們，帶來了不可能完成的政治任務。



施紀賢只有一條路可以令自己名流青史，就是重新調整英國的全球定位，把英倫三島打造成無需耗費過多軍費，或外交開支的中等實力國家，以求休養生息。這不等於英國從此變得一無是處，因為她仍然不乏令人快樂的元素，一如彼頭四的歌曲，一如歌中所唱 -- Get back to where you once belonged。







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