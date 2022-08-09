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【晴報專訊】醫管局表示，近期接獲兒科醫生反映，指近1周確診兒童患嘶哮症情況增加，當中有20個月大女嬰上周五（5日）快測陽性後，前日（7日）送入急症室時高燒39度及氣促，臨床診斷為嘶哮症，需入住兒童深切治療部（PICU），促家長留意相關徵狀。

署方呼籲幼童應接種疫苗，以防染疫後出現重症。（資料圖片）

另11校個別班級要停課1周，當中筲箕灣慈幼學校現校巴群組，6學生感染。

本港昨多4,040宗確診，233宗屬輸入；公院有1,528人留醫，58人為11歲以下兒童。醫管局總行政經理劉家獻指，近1周兒科醫生反映，染疫兒童出現嘶哮症情況增多，有20個月大女嬰上周五快測陽性，父母亦中招，同日女嬰發燒及咳嗽，翌日聲音沙啞，前日凌晨父母將她送院時，已高燒39度，且有氣促及嘔吐，臨床診斷為嘶哮症。

筲箕灣慈幼現校巴群組 60人停課

劉指，女嬰一度情況嚴重，需入住PICU，幸留院1晚後現穩定，轉入兒科隔離病房治療。他指，嘶哮症又名「咽喉氣管支氣管炎」，與上呼吸道受病毒感染有關，促家長如見孩子呼吸聲如狗吠等先兆，應即赴急症室。

筲箕灣慈幼學校有6人染疫，當中4人有乘坐校巴。

而昨有402校昨呈報692宗陽性，11校要局部停課1周，當中筲箕灣慈幼學校現校巴群組，有45名學生乘坐的4號校巴，有4人染疫，當中2人就讀的2A班，有2名無搭校車同窗中招，即全校6人染疫；而4號校巴學生們均有坐3號校巴，同車另有7人，2班車合計有48人及2A班12人要停課1周。

疑BA.4或5感染率升至佔整體12.7%，較BA.2.12.1的6.3%多1倍。呼吸系統專科醫生梁子超指，按現時增速，BA.4或5可能在3、4周內成主流病毒，但因本港二次感染率較低，相信確診高峰僅單日萬宗，仍較第5波最高峰低。

66歲死者 陽性6日後始求醫

另多7人離世，涉4男3女，年介66至88歲，當中68歲翁因意外入院，死亡料與新冠無關；有66歲婦上月底快測陽性後，隔6日才到指定診所求醫，當時有發燒及有痰，但聽肺時清晰，獲處方口服藥，惟翌日家人發現她昏迷不醒，送院搶救無效。

8間安老及3間殘疾院舍爆疫，13人感染，57人要檢疫。明愛醫院行政總監屈銘伸亦確診，他上周四（4日）有上班，並無接觸病人，相關同事暫時陰性。

第2代疫苗 恐難防亞系威脅

第2代疫苗恐觸礁。國際期刊《自然》刊出北大生物醫學前沿創新中心及北京昌平實驗室最新研究，團隊發現，接種疫苗後染Omicron BA.1，即使康復後產生中和抗體，能防禦原始病毒株及BA.1，卻會被L452Q、L452R及F486V等突變迴避，意味康復者應對BA.2、BA.2.12.1、BA.4或5時，會出現更多「免疫逃逸」。

團隊認為，以BA.1為基礎的疫苗加強劑，可能無法對Omicron亞系提供廣譜保護，即不能防禦所有亞系。翻查資料，國藥及科興二代疫苗均以BA.1為基礎研發。







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