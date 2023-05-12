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【晴報專訊】青少年處於腦部發展最後階段，一旦患精神病後果深遠。港大研究發現，年屆15至24歲年輕人有16.6%最少患一種精神疾病，其中患抑鬱的比例達13.7%，發作比率在2020年下半年更一度高達16.4%。惟近四分三人無尋求任何協助。團隊歸納出4大風險領域，提醒即使是不食早餐或手機成癮等看似無傷大雅的壞習慣，都有機會與內在壓力因素扣連，建議年輕人由生活習慣入手，改善精神健康。

港大團隊獲前食衞局委託於2019年5月至2022年7月期間，以流行病學方式隨機抽樣訪問3340名15至24歲青年，當中16.6%受訪者患上最少一種精神疾病，包括抑鬱、廣泛性焦慮症、驚恐症、躁鬱症及思覺失調；以抑鬱最顯著普遍，比例達13.7%，發作比率在2020年7月至11月期間，更一度高達16.4%。然而，有多達74.1%有精神病的受訪青年，未接受任何形式協助。

（資料圖片）

負責研究的港大精神醫學講座教授陳友凱解釋，以往曾有病人反映，公營服務輪候時間長達2年，「病人等到無心機」，部分則因經濟困難或不自覺有病，亦有不願接受自己有精神病。

AI或令青年懷疑自我價值

團隊分析多個導致抑鬱發作及其他精神疾病的風險因素，歸納出4大領域，其中有家族精神病史、童年逆境及家庭關係等與精神病有較密切關連，早餐習慣、手機成癮及網絡欺凌等關連性較輕，但陳友凱認為，不能忽視，其中「不食早餐」看似微不足道，惟可能反映少睡眠或睡眠質素差，建議年輕人應盡量建立健康生活習慣，間接改善精神健康，家長、教師以至社會亦可從旁協助，如多作正向鼓勵，協助提升他們的韌力，亦可安排認知行為治療或靜觀練習，避免他們反覆思考帶來壓力的因素，即鑽牛角尖。

港大精神醫學系專職研究員王名彥博士（右）稱，調查雖無特別跟進疫情或移民潮等影響，但相信社會事件亦與個人壓力情況扣連。圖中為陳友凱、左為黃仁龍。

陳又提到，Chat GPT等人工智能已可處理搜集及整理資料等較高階的工作，年輕人難免懷疑自我存在價值。精神健康諮詢委員會主席黃仁龍稱，經濟發展與時俱進無可避免，認為要用新思維接觸更多年輕人，認為單靠「開心香港」等限時活動，難提升精神健康，應思考如何落實各項工作及增撥資源，冀政府支持學界作更多跟進研究，識別更多風險因素，提早準備應對一旦未來疫情再爆發及其他大型壓力事件。







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