想愛情美滿,又想自由放飛,當這矛盾擴大至不能並存時,就要「放生」自己,原來「有獎」!

流行曲全球榜霸(最多收聽歌手)Miley Cyrus 將此中的曲折和解放化為歌詞,一首Flowers (花)在逆境中綻放,最近成為Spotify Record發行首周串流量最高的歌曲,離婚的情傷竟造就了事業的高峰。

這位流量「天后」的相學特點喻示在感情方面容易受傷,卻又因觀感敏銳而靈感泉湧:

一、 眼大:浪漫、充滿幻想、對愛情有極大渴望和期盼,同時又需要極大自由度。

二、 V字面:敏感、情緒波動、對感情異常投入,有利音樂藝術等的創作。

三、 鼻高鼻窄:鼻高,比較自我、自尊心強;但鼻窄,又倚賴人、需要被寵。

四、 唇厚:重情慾、要人陪玩、陪睡。

只看這組合,便知一定極有個性、極有故事!

「花」的Punch line引起了無數人的共鳴:

“ I can love me better than you can.” (我可以愛自己、比你愛得更好。)

這豪情妙語當然給予不少人力量,但這句的前世今生就展示了人性的矛盾。

原來Miley的初稿本是:

「你可以愛我、比我自己更好。」

她本來是想和前夫 Liam Hemsworth 復合的,但他還是選擇結束這11年的婚姻,她則選擇在前夫生日那天發行這首歌!

這遺憾也寫進歌裏:

「我不想和你分手、不想和你爭吵,我哭了……」

然後她在淚水中想通了:

「我可以買花給自己、在沙灘上寫自己的名字、自己和自己說話,這些話你從來都不懂。我可以孤身起舞、自己牽著自己的手,愛自己、比你愛得更好。」

但新生又與舊痕同在:

「我把指甲塗成櫻桃色,去襯你留下的玫瑰。」

人生充滿矛盾,愛情本多曲折,這面相更注定要面對愛情的跌宕起伏,今次的波濤洶湧被鑄鍊成金曲,情傷的醒覺竟造就了黃金的轉折。







