加入最愛專欄 收藏文章

自問讀書時已經很努力學英語,用英語書面溝通完全不感困難,但每每要用英語與外國同事作口頭交流就總感到困難重重?這是因為在學期間,學校常側重於教授比較正式的「書寫英語」,可是口語用英語和書寫英語卻偏偏有著許多「大不同」,這導致我們的口語表達、理解能力相對較弱。口語用英語中常會用到的「短語動詞」(Phrasal Verbs)更是不少人眼中的「大敵」!「短語動詞」通常由動詞和副詞(adverbs)/介詞(prepositions)組合而成,常見於英語母語使用者的口語表達當中。若能把商業英語常見的短語動詞學好,並適時的用到日常口語溝通當中的話,定能讓你說的英文更地道、更生動!

考考你:「你離題了」的英文是甚麼?又,如何用英語表達「拖欠費用」?今期,筆者整理出10個由“Get”構成的短語動詞(Phrasal Verbs),並附上例句供你學習和參考。想說得一口更地道的英語?還不趕緊看下去?

1. Get along with

意思:與…...和睦相處;在…...方面進展

例句一:

I am an easy-going (隨和的)person, and I can get along with colleagues harmoniously.

作爲一個隨和的人,我能與同事和睦相處。

例句二:

If you want to succeed in this business, you should get along with as many clients as possible.

如果你想在這項業務中取得成功,你就要盡力與更多客戶打好關係。

2. Get back to(somebody)

意思:之後再回覆某人

例句:

I’ll get back to you on the question of costs by Friday.

我星期五前會再回覆你有關費用的問題。

3. Get back to(something)

意思:回到某件事上

例句一:

Let’s get back to the point.

讓我們回到正題吧。

例句二:

Can we get back to the original question of funding?

我們可否回到最初有關集資的問題上?

4. Get behind with

意思:拖欠(費用);拖延;延誤

例句:

If you get behind with mortgage (按揭)payments, your home may be repossessed(收回).

如果你拖欠按揭貸款,你的房屋便有可能會被收回。

5. Get away from

意思:偏離重點;離題

例句:

I think we're getting away from the point here. Can we focus on the issue?

我認為我們偏離重點了。我們可以專注於此問題嗎?

6. Get into

意思:開始從事(某職業);開始參與(某活動)

例句:

You can try to get into other business areas, integrate (整合)and expand (擴展)your portfolio of expertise and skills, and take on more challenging assignments.

你可以嘗試從事其他業務領域、整合和擴展你的專業知識和技能組合,並嘗試處理更具挑戰性的任務。

7. Get through

意思:完成一件具有挑戰性的事情

例句一:

I must make an effort to get through the night.

我必須鼓起精神以熬過這一夜。

例句二:

There’s a lot of work to get through.

尚有很多工作要完成。

8. Get ahead

意思:(某事)取得進展;獲得成功

Credit: https://stock.adobe.com/

例句一:

Jason always tries to get ahead of others in everything.

Jason總是試圖處處領先他人。

例句二:

Are you getting ahead with the business proposal?

你的商業計劃書有進展嗎?

9. Get rid of

意思:擺脫;扔掉不需要的東西

例句一:

If there is no middle ground, I guess we need to get rid of this client.

如未能達成妥協,我猜我們要擺脫這個客戶了。

例句二:

Does he want to get rid of us?

他要把我們辭掉嗎?

10. Get(something)across

意思:表達清楚(某事);使(某人)了解(某事)

例句:

It was a challenge to get my idea across to the manager, but I succeeded in the end.

把自己的意見傳達給經理對是一項挑戰,但我最終成功了。







etnet財經‧生活app,一app在手,天下暢遊!► 立即下載