AI｜86%企業投資生成式AI，員工能專注分析工作！畢馬威︰員工的知識、經驗和投入度確保AI系統成功整合

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生成式人工智能（GenAI）對企業營運的影響正迅速擴大，畢馬威美國（KPMG U.S.）的《Generative AI Survey》指出，多達86%企業已開始投資生成式AI功能，務求在數碼化經濟中保持競爭力；但有39%受訪高管憂慮，引入AI會對團隊帶來負面影響。

畢馬威美國訪問了225名美國高管，以了解生成式AI在企業的發展狀況及所帶來的影響力。調查發現，72%受訪者認為生成式AI將顯著提高團隊生產力；62%人已認識到AI能激發創新，並促進新產品和服務開發；另有66%人預計未來工作環境會因AI而發生轉變。

畢馬威人力資本諮詢負責人Felicia Lyon（圖）指出，生成式AI的發展現時仍處於早期階段，她建議企業應先制定具吸引力的科技人才戰略，以加強AI實踐。（KMPG提供圖片）

畢馬威人力資本諮詢負責人Felicia Lyon表示，以上結果反映AI在推動企業發展、促進創新和進步方面，顯得愈來愈重要，尤其對策劃性任務（Strategic Tasks）的貢獻最大。她解釋，AI能協助企業將策劃性任務實施自動化，讓員工有更多時間專注於獲取及分析相關資訊，增強執行任務的能力。

助員工理解 善用AI達成目標

但僅12%高管認為，他們的員工已做好準備適應這項新技術；25%受訪者表示仍未有明確的人才策略，以整合勞動力與生成式AI的能力；30%人更預計引入AI的過程，會出現來自員工的阻力，或影響AI發展進程。

對於上述現象，Lyon強調通過招聘和提高員工技能，來塑造「負責任使用AI」的文化是很重要。她認為企業應協助員工理解如何善用AI來達成業務目標，以保持市場對公司的信任，及加強內部員工的專業水平。

再者，引入AI也會對不同工種產生不同影響，例如對資訊科技（IT）、軟件開發、創意工作等會傾向帶來正面作用，但對數據輸入和記錄保存等行政工作，則很大機會面臨負面衝擊。

若想順利過渡這種變化，她建議高管必須清楚區分哪些技能、崗位和工作流程，能夠被AI完全或部分取代，從而制定合適的招聘計劃、培訓課程、內部調配或裁員等安排。

Lyon又提到，要確保AI系統能成功整合和運作，員工的知識、經驗和投入度也是非常關鍵，企業應主動安排培訓予現有員工來提升技能，協助適應企業的新需求，以保留他們對公司的價值。

畢馬威人力資本諮詢負責人Felicia Lyon指出，生成式AI的發展現時仍處於早期階段，她建議企業應先制定具吸引力的科技人才戰略，以加強AI實踐。（資料圖片）

主動安排培訓 助適應新需求

她舉例指，「從事行政工作的員工，往往對公司內部運作有廣泛認識，若通過再培訓讓他們學習新技能，他們將更容易在公司重新定位及適應新的改變。站在企業立場，也能大大降低『換血』帶來的營運風險。」







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