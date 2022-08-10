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「呢單嘢唔係我跟開！」

近日「職場卸膊操」又再度廣傳，因為Mirror演唱會嚴重事故後，不同的製作單位都發出聲明，彷彿是跟演唱會中「屏幕」工程部分撇清關係，於是網民紛嘲諷屏幕是否自己爬上去。

「職場卸膊操」是早年《小人國4》舞台劇的一幕，當中每句高中低層的卸膊對白，讓打工仔們極有共鳴，想重溫的話可以自行搜尋。

「卸膊」、推卸責任，是典型的職場文化，特別是工作上出現了一些問題，或有些難搞的事情發生，不少人都找理由推卻責任，不願揹鑊。今次就講下不同星座的卸膊操對白。

我真係唔覺得我錯囉

白羊、獅子、人馬

這些星座是比較自我，不肯認錯，就算是自己有參與，要負起責任，都會認為「問題不在我」，因為我根本不會做錯。而錯的一定是別人，例如別人交帶得不清楚、是別人負責的部分出錯，不是我的問題。特別是這幾個星座都是自信滿滿，容易變成自我感覺良好，有錯時不單不會承認，而是覺得自己根本沒有錯，你不要屈我揹鑊。

《我要準時下班》劇照

你咁樣我好難做㗎喎

雙魚、雙子、天秤

這一類會用「軟功」，不是即時推卸責任，而係講到如果我幫你、我做這件事，我就好慘、好麻煩，會講到自己是委屈的一方，讓提出要求的一方感到「不好意思」。始終這幾個星座較為着重人際關係，不會好決絕的推卻責任，只係講到自己好難做，希望對方知難而退，亦不會將大家的關係搞到好僵。

我唔想被人話我越權囉

金牛、處女、巨蟹

這幾個星座平時工作正正經經，很守規矩，亦相當清楚在公司中要分階級尊卑，最重要就是給上司面子。絕對不會冇大冇細，好有分寸。所以當他們要拒絕一些工作，就會拿「上司」來作擋箭牌，因為「越權」是大忌。意思就是「我不是不想幫你，不過這不是我的崗位和責任」，同時亦讓其他人知道他們非常識做，知道自己是甚麼位置，對別人不會有威脅。

呢單嘢唔係我跟開

山羊、水瓶、天蠍

至於經典對白「呢單嘢唔係我跟開」，就是直接的撇清關係。這幾個星座平日做事都比較嚴肅，對同事也是保持一定距離，所以不會理會別人的眼光和感受，不會害怕傷害到人際關係，最重要是就是立即表達事件跟自己無關，因為對於他們來說，自己的前途、在公司中的表現是最重要，會將自己跟「麻煩」、「問題」完全切割，不會留下任何尾巴。他們在講這句對白時還會板起臉孔，完全「落閘」，拿他沒辦法。











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