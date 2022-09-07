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近年每到夏秋兩季，一眾行星都在逆行。現時木星、土星、天王、海王、冥王、凱龍星都在逆行中，這些行星是關乎社會大眾的事務和氛圍，所以集體的影響亦較大，也就是說，就算你個人沒甚麼特別狀況，也會受到外界、身處環境的影響。

而9月10日開始，水星亦加入逆行隊伍。「水星逆行」可說是占星中最受大眾認識的星象，就算是占星「麻瓜」，可能不知道自己的上升星座，但怎也聽過「水星逆行」。

「水星」掌管的事情，在我們的生活當中，扮演著非常重要的角色，所以出現了狀況，影響就會較為貼身。

水星掌管的事務，包括交通、通訊、買賣、交易、商業、文書、溝通，這些事情，基本上由每日的鎖事，以至一些重要事項都相關，例如每日上下班的交通走動，落街買杯咖啡的「交易」，到重要項目的商討、簽約，都是水星的管轄範圍。

當水星逆行時，以上的事情就比較容易出狀況，例如遇上阻滯、進度緩慢、發生意想不到的問題，所以都必須特別謹慎，預留空間去處理問題。

而今次的水星逆行，先會在天秤座逆行，然後再到處女座，影響有所不同。

水星逆行：天秤座（9月10日至9月23日）

如果需要進行商討、談合作，容易在溝通上出現問題，誤會彼此的意思，又或總是溝通不良，影響合作關係。這時必須要有耐性，反覆說清楚，最好白紙黑字記下，有助避免誤會，否則出了問題是就口同鼻拗。

水星逆行也不盡是麻煩和問題，其實這時候也會讓舊人舊事再度出現，例如舊同事舊客戶，不妨再度聯繫，可能會帶來新的生意，又或如果你正在找機會，可能舊同事會有介紹。

這時也是檢討關係的時候，例如跟合作夥伴、客戶、同事們的關係，看看有甚麼需要改善、調整，再談談可行的方案，有助未來更遠的發展。

《沉默的遊行》劇照

水星逆行：處女座（9月23日至10月2日）

處女座對應一些日常事務，特別是工作上的細節和效率。所以在這段期間，水逆的影響，會在日常工作中、細眉細眼的位置，看似是鎖碎事，但如果出錯，就可以造成大麻煩。例如文件、合約的數字上，寫多個零或寫少個零，都可以是嚴重的錯失；又或要做報告、作分析，也比較容易出錯，這些都要多加覆核，盡量減少錯漏。

不過，水星在處女座本質上是一個相當強勢的位置，如果能利用這段時間，作一個工作的盤點，例如仔細覆核文書文件，或檢查工作的流程系統，就像作一個品質檢查，可能會找到不少問題錯處，而這也是一個機會去改善，作整體的提升。







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