加入最愛專欄 收藏文章

「為甚麼上司每次見面,第一句總是問:『最近忙嗎?』」朋友的兒子問我。

我笑說:「莫非要問你吃飯沒有?」他也笑了。

這是中國文化底蘊,中國人的溝通是不想太直接,不僅是怕被拒絕,而且是讓大家都留有餘地。

在美國公司工作時,人人見面都是「How are you doing?」或「How are you?」絕對不會問人「吃了飯沒有」。東方文化絕少問東方人「How are you doing?」或「How are you?」翻譯過來就是「你過得怎樣呀?」或「你怎樣呀?」

這樣的問題,於外國人來說就是「Good, I am fine!」 或「I am good, thanks. 」之後多數回問一句「How about you?」然後大家打開話題也好,只打過招呼就走開也好,一切順理成章。

但若換了是我們中國人,我們會不好意思說「我近來很好」或「都不錯」,對嗎?因為這樣說好像自己過得好,令別人覺得不好過;又或者會想他這樣問我究竟甚麼意思?會不會問我借錢?

不如我們先問問自己,假如有人問你下星期周末是否有空,你會先看是否有空立即答覆,還是先問人甚麼事?

絕大部分人都會先問甚麼事。

如果是自己也想做的事,例如BBQ或者甚麼,一般不會先應承對方,反而會追問對方還有甚麼人去,去甚麼地方吃等。

相同情況如果發生在西方,例如問下星期是否周末有空,多數外國人會先看schedule,答了有沒有空,才問做甚麼事。

原因是甚麼?

我們一般不會亦不想直接拒絕別人,因為一口拒絕別人,人家很難堪;同時我們又想太早下決定,希望為自己的最終決定留下最大空間。

例如我有興趣BBQ,但時間不許可,於是會在心裏想想是否可以調整一下時間,兩全其美;又或者我有興趣,時間又可以,但不知有甚麼人去,有我不想見到的人嗎?

我們即使想去,卻因為那個不喜歡的人也去,於是我們可以推說沒有空;又或者先說應該可以,卻又說得不實不在……總之把一切可能掌握在自己手裏,才作決定。

我們生活在香港,西方管理文化濃厚,但中國人骨子裏,尤其是華資企業佔據主導的商業世界,背後運作的模式仍是中國人的一套。只要是中國人,不管老板/上司在外國讀完MBA,在西方社會打滾多少年,都是一個樣子。

例如華資老板/上司即使要下屬做甚麼,都不會單刀直入,他也怕下屬一口拒絕,這樣很沒面子。做下屬的亦絕不會輕易應承,總是顧左右而言他。許多時候,即使自己多麽想接手,也先裝出一副不敢/不能模樣。

他不是真謙虛,而是怕露鋒芒。多數人還把困難先放前頭,好使將來做不到時有藉口。但在西方公司,直截了當,刀來刀往,沒太多的隱藏,亦少打埋伏。

於是在華資企業內,很多時人人表面客客氣氣,實際做事卻拖拖拉拉,因為大家都不是全副心思去做好事情,而只是想做好人。

在西方公司,做事比甚麼都重要;但在華資企業,做人比做事更重要。







全城注視!銀行定存比較神器,助你搵到最佳息率!► 立即了解