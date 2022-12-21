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在2023年，風象星座的發展，比較倚重人際關係，正所謂「不是你識甚麼，而是你認識誰」，「識人好過識字」。今次就看看在新一年，風象朋友事業運勢如何，可按你的太陽和上升星座作參考。

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雙子座

雙子座在上半年，應集中在擴展你的人際網絡，多去認識不同的朋友，有助你事業的發展，或當中會有「貴人」出現。如果你是從事一些需要「人脈」的工作，例如從事保險業的需要壯大你的團隊，或要靠不同的圈子介紹生意給你，那就要把握上半年的機會。就算你從事的工作，不需要靠人脈，還是可以多去認識不同的人，日後都可能給你一些幫助。

不過，這一年在事業上，還是需要加倍努力，因為上司會帶來相當大的壓力，對你要求甚高。而想要晉升或有更佳的發展，就同時要承擔更大的責任，所以要鍛鍊一下自己的能力。

天秤座

這一年天秤座在日常工作方面，需要面對不少困難和挑戰，自然也要承受不少壓力。但同時也可以磨練你的技能，在壓力之下成長，培養更專業的能力和態度。不過也要注意，因為工作壓力頗大，也會影響你的健康，帶來一些疾病，特別要留意皮膚、牙齒、骨骼的問題。

不過幸好身邊會有人幫忙，特別是你的合作夥伴，都會給予你協助，甚至帶給你好機會。如果你的工作是需要見客，跟不同的人合作，上半年其實有不錯的機會去接觸更多的客人、開拓客源，對你的事業自然也有幫助。

水瓶座

水瓶座上半年的重點是放在溝通、聯繫、通訊上，例如你要策劃一個項目，需要聯繫不同的人、開會、討論不同的方案之類，都會比較順利，亦會做到不錯的提案。又或如果你是從事客戶服務、銷售之類，需要常常跟不同人聯絡，當中也會有不錯的機會和表現。

不過在理財方面，就要加倍謹慎，這一年的財政壓力增加，又或因為某些開支而讓你覺得金錢上較為緊拙，所以還是作好準備，做好財務計劃。

（圖源：丁子高Facebook）







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