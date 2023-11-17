加入最愛專欄 收藏文章

舊式雙層巴士，可說是香港人的集體回憶，從前的車廂未設空調，炎夏坐車總會汗流浹背，悶熱時只能打開車窗唞涼，有時又有昆蟲飛進來，現時想起來每程車都成了一幕幕難忘的城市風景。隨時代變遷，這些「熱狗巴士」遂漸被冷氣巴士取代，繼而退役，現時已經難以在馬路上見到這些舊巴士。但難遇見不代表見不着，古董巴士迷 Siky 早在 2017 年把經歷過中巴、新巴年代、車齡逾 40 年的經典珍寶巴士帶回家，1.5 年間花盡心機翻新復修，成為現時香港唯一持牌行駛的退役古董巴士，車上盛載的是回憶，亦是香港公共交通工具的歷史。

珍寶巴士前衛改革 改寫日後的巴士設計

有人話「能在香港行走的巴士，全世界都能通行」，原因是香港的道路多彎又路窄，巴士要上山下山，加上載客量高，所以對巴士的設計、性能均有一定要求。從前的巴士對 Siky 來說，最大吸引力就是其獨特性，「以前很多巴士款式是廠商為了香港市場而製造，其他地方沒有的，我覺得這是很有代表性，現在就不是了。」

（圖片來源︰Donald MacRae）

像 70 年代起在港服役的珍寶巴士，是本港第一代後置引擎巴士，車身闊度由原來的 2.45 米增至 2.5 米，可載更多乘客，而且一改沿用多年的巴士設計，把引擎放在車尾、車門及錢箱移至車頭，成為首部可供一人控制模式的巴士，省卻車上售票員及守閘員的多餘人手。今天看似平常，但在從前都是巴士的前衛改革，難怪 Siky 說若果沒有珍寶巴士，今時今日巴士也未必有現在的格局，「所以在巴士演變的歷史過程上，這輛車是一個轉捩點。」

下一頁︰憑對古董巴士的執著 花盡心思維修







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱