昨日(24日)港股勁跌千點,成交逾千六億,問原因,筆者認為是台海局急,大投資者備戰、備慌、備錢銀,便沽貨了。

台海局急不是我說,不然會犯了擾動社會安寧罪。說台海局急的,是美國的Chief of Naval Operations Adm. Mike Gilday預期北京可能在今年底武統台(圖一),他謂:

「lt's not just what President Xi says, but it's how the Chinese behave and what they do,」 Gilday said.

「What we've seen over the past 20 years is that they have delivered on every promise they've made earlier than they said they were going to deliver on it.」

簡譯過來是:他觀察到,過去20年,北京是言出必行,而且是交卷快。

今時北京不排除會武統台,因為美國已不再送/賣武器予台灣。因為每次送/賣都要國會/參議院通過,中期選舉後,民主黨可能會失去參議院的控制權,送/賣軍火就可能費時失事,於是一改而為美台合作生產軍火。一旦OK,台灣就是美國的軍火製造商,軍援台灣就可無限了。

台灣有張《旺報》,近日社評就是:台灣要做科技島不做武器庫(圖二)。不過台灣的大佬,怎會讓你台府決定做乜?《紐約時報》日前亦有報道:美國欲將台灣變成巨大武器庫。

中國二十大落幕,七個中央人都謂是習派,而習近平在二十大發言不排除武統台灣可能。結果就可能,再強調,是可能,觸動了些大投資者的備戰、備慌、備錢銀的行動。為甚麼說是大投資者有這三備?因為昨日在騰訊 (00700) 的買盤方,似乎小投資者築成買入長城。是大投資者驚過龍,還是小投資者具慧眼,看多兩三個星期便知。

上周推遲發布的中國經濟數據,終於二十大閉幕後公布了。在之前不少人認為一定是數據太差,故不宜在二十大開會期間公布,但揭盅時,卻見數據普遍較市場預期的好。於是另個延遲公布的原因又出來了,就是不想分散中國人民的關注力,專注學習二十大精神,而不是光講經濟升跌。北京如此安排,投資者真要認真細看二十大文件才好。怎樣看?

1)中國的政策是有延續性的。昨文報道過有個台灣青年對中國政策執行力的觀察,北京是可以40年來一直堅持其政策,而不像西方或台灣政府一樣,一換人,就換政策。

2)由於中國政策是有延續性,故先要找回十九大的文件,以之與二十大文件對比。

3)十九大與二十大都有的,是政策延續,十九大有的而二十大沒有的,是十九大的政策完結了。重點的是十九大沒有的而二十大有的,就是關注重點之所在,要認真留意,要好好學習。

4)我會做這個對比,但需時,做好再滙報各位。

美國軍方之前話中國會在2027年攻台,後來又移前至2024年會攻台,今時又話會2022年底會攻台。問題來了,如2022年北京不攻台,要到2024年,以至2027年時,則在未來的兩年至五年,你炒不炒股?不炒便疊埋心水去遊玩去,想炒就要看中國經濟表現,昨日公布的前三季度國民經濟數據是(圖三至圖五):

中國經濟恢復回穩

這三個表的數據,用國家統計局言是:

國家統計局公布,初步核算,前三季度國內生產總值870,269億元(人民幣‧下同),按不變價格計算,同比增長3.0%,比上半年加快0.5個百分點。分產業看,第一產業增加值54,779億元,同比增長4.2%;第二產業增加值350,189億元,增長3.9%;第三產業增加值465,300億元,增長2.3%。分季度看,一季度國內生產總值同比增長4.8%,二季度增長0.4%,三季度增長3.9%。從環比看,三季度國內生產總值增長3.9%。

國家統計局總結為:

1)糧食生產形勢較好,畜牧業平穩增長;

2)工業生產恢復加快,裝備製造業和高技術製造業較快增長;

3)服務業持續恢復,現代服務業增勢較好;

4)市場銷售逐步改善,基本生活類商品銷售較快;

5)固定資產投資穩中有升,高技術產業投資較快增長;

6)居民消費價格溫和上漲,工業生產者出廠價格漲幅回落;

7)就業形勢總體穩定。

你可以100%接受上述總結,亦可以打個折來看上述總結,但以下統計局的結論應可信:

1)主要指標恢復回穩;

2)恢復基礎仍不牢固。

對股市投資者言,10月20日中國證券金融股份有限公司推出「定向降息」,下調轉融資費率40點子。所謂轉融資服務,就是中證金融將自有資金出借給券商,再由券商提供給有需求的投資者,這即是平息予你炒。以前類似的降息,都刺激到A股上升,2014年8月15日、2019年8月7日,都是。而今次10月20日公布,10月21日上證指數就高開,證券板塊更大漲。能維持多久,在今時內外環境影響下,成效仍有待看。

一言括之,黎明一定來,但黎明前仍有黑暗,小心。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







