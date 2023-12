加入最愛專欄 收藏文章

前晚美聯儲局結束了2023年最後的一次議息會,結果是鮑鷹甩了鷹毛,美股炒美聯儲局將要減息而升至新高。

12月1日鮑鷹仍鷹嘴鷹舌,他謂:It would be premature to conclude with confidence that we have achieved a sufficiently restrictive stance, or to speculate on when policy might ease.(談減息,言之過早。)

但在12月13日(即是前晚),鮑鷹以至整個美聯儲局甩下鷹毛了:Rate cuts are something that "begins to come into view" and "clearly is a topic of discussion".(減息要討論了)。

兩周之內,為何有如斯大轉變?這都在昨(14日)文《鮑鷹》談過了下,最主要的是美國經濟真正差了。這個「差」,已被市場預期良久,但鮑鷹一直嘴硬,但無論怎嘴硬,美聯儲局是自今年7月再加息之後,就手軟不再加了嘛!

比較11月份和今次的聯儲局聲明,更明顯見到上月美聯儲局的我(圖一、圖二),打倒今月的我。重點變化是:

(1) 11月:經濟活動在第三季度以強勁的速度擴張;

12月:經濟活動增長自第三季度的強勁勢頭已經放緩。

(2) 11月:通脹仍然處於較高水平;

12月:通脹在過去一年有所緩解,但仍然處於較高水平。

美聯儲局對未來數年的經濟及通脹增減作出預測(表),基本上是12月份時將GDP增速上修,失業率維持不變,通脹率增速則下修,亦因此9月份與12月份的美儲局息率點陣圖有了變化(圖三、圖四)。

美儲暗示2024年減息三次

美聯儲局委員對2024年的政策利率中位預期為4.6%,即反映明年可降息75點子,如每次是25點子,即是會減息三次,面對2025和2026年的利率中位預期分別為3.6%和2.6%。

為甚麼美聯儲局突然甩毛?

鮑鷹/鴿謂:

即是沒有出現經濟衰退,美儲局也願意降息,且不會等到2%通脹率時始降息。因為那將會太晚,會超過目標,政策需要一段時間才能影響到經濟。

鮑鷹亦表示:現在幾乎沒有理由認為經濟會陷入衰退,但不能排除明年出現意外事件。這種可能性總是存在的,而若出現經濟衰退將嚴重影響降息決策。

哪!要細味以上鮑鴿這幾段話,鮑鴿話無衰退之慮,但果真無慮?

當然鮑鴿話不會為拜登助選而於2024選舉年去降息,信不信,就由你。如真要配合拜登,則在9月之後是真不宜加息。若是,明年的三次減息或會是6月前兩次,12月1次了。

對於前晚美國市場的反應有三點可留意:

1. 美十年債息在跌至4%後反彈(圖五),是否以目前言十年債息在4%水平呈底?若是,這對解救美銀行因持有大量十年美國債而帶來資金緊絀局面幫不了手;

2. 道指見歷史新高(圖六);

3. 但納指七雄則見不前(圖七)。

是見頂之兆?

