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「有智慧不如趁勢」講到明順（市）勢而為，非常重要。炒股扮清高，投資抱「眾人皆醉我獨醒」的心態，真係輸死無命賠。

不過，巴菲特的軍師兼黃金拍檔芒格（1924年至2023年）就曾與公眾分享投資及人生的智慧，一字記之曰：「逆」。

即使大市跌，買股自然希望買中「逆」市可升的股，例如上周的電力股；相反，市升便沽出「逆」市會跌的股，但要煉就這種逆市中的「慧眼」並不容易。巴菲特那句「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼」，實在蘊藏了幾許智慧與經驗。

既然投資是人類（投資者）其中一種行為，芒格便曾積極研究心理學，希望藉以理解投資行為。投資理論上，有一個名為「行為投資」的策略，那是利用投資者認知上的偏差，而造成市場錯誤定價來制定的投資策略。即是當市場低估或高估了個別股價，「眾人皆醉」之際，並在大部分投資者知道自己錯誤之前，買入或沽出那些價格有偏差的股票；或在價位回到合理水平之後，平倉獲利。

反向操作 逆向投資

「逆向投資策略」(Contrarian Investment Strategy)則是行為金融學的理論中，最受人關注的投資策略之一。當市場上出現「反轉效應」(Reversal Effect)，或「贏者輸者效應」(Winner-Loser Effect)時，買入過去表現差的股票，而沽出過去表現好的股票，便是逆向投資策略。

在投資過程中，投資者往往過分注重上市公司近期表現，並以公司的近期表現，預測它未來盈利，導致過分低估業績較差公司的股價；反之，對業績較好的公司股價，卻過分高估了。如果投資者能慧眼識股，落實逆向投資，便有賺餐晏的機會。

理論上，當市場上大部分投資者的看法、策略，甚至市場情緒（「羊群行為」）轉向時，而投資者反向操作，就是逆向投資。芒格沒有太多理論，但他融合了自己精研心理學所得，形成了自己的一套「心法」：多元思維模型。就像《笑傲江湖》裏的「獨孤九劍」，這思考模型可破盡天下武功、兵器。

芒老說：「長久以來，我堅信存在某個系統--幾乎所有聰明人都能掌握的系統，他比絕大部分人用的系統管用。你需要做的是，在你的頭腦裏，形成一種思維模型的複式框架。有了那個系統之後，你就能逐漸提高對事物的認識」。

芒格：警惕25種傾向

芒格這個多元思維模型，涵蓋了人類（投資者）錯誤判斷或錯誤決策的心理，實可與行為金融學的理論互相印證，而更多了芒老的實際體會和解說。2005年，芒格把自己於1992年、1994年及1995年，共3次演說的講稿修訂，並歸納為人類25種心理傾向。而這些心理傾向都會誤導我們，作出錯誤的判斷或決定。

芒格提及的心理傾向，包括羨慕或妒忌、自視過高、過度樂觀、好奇心等25種。若以逆向思維角度對待，時刻警惕著，避免自己有這些心態，便能加深對事物的認識。事物，當然包括投資在內。

「如果你思考我所講的內容時所得到的快樂，有我寫下它的時候得到的快樂十分之一那麼多，那麼，你就是一位幸運的聽眾」，當年芒格演講時曾這樣說過。筆者揀了芒老其中3個有趣的心理傾向：「錘子效應」、迷信權威，以及好講廢話，跟讀者一談。

拿著錘子 只看到釘

「錘子效應」的傾向源自西諺：「對一個拿著錘子的人來說，他眼中的問題都像釘」。芒格說了件真人真事：曾有個外科醫生，經常割下病人的膽囊送病理化驗。不要以為他在過程中會有甚麼利益，其實是因他始終以為，「膽囊是所有病人的病根」！芒格認為，這類由專業認知而形成偏見的心理傾向，可令人做出很嚇人的行為。

芒格講「錘子效應」是忠告大家，要多學習新知識，掌握並不斷練習不同的技能。

芒老講「錘子效應」原是要忠告大家，要多學習新知識，掌握並不斷練習不同的技能，擴闊知識面；筆者則會建議，在個別專業或行業有較深了解的投資者就更要以此為鑑，炒股時要對公司及其行業板塊，有個更全面、更客觀的了解。

「錘子效應」也令筆者想起，發明移動平均線的美國投資專家葛蘭維爾(Joseph E. Granville)。葛蘭維爾在投資實戰中，憑平均線的使用自然發其大達。但可謂「成也平均線，敗也平均線」，葛蘭維爾也因墮入了「錘子傾向」而輸了身家。

至於迷信權威，相信讀者聽過的投資故事與教訓不會少，但應不及芒格這個故事般令人噴飯。有個耳鼻喉科醫生用文字指示護士，替病人滴耳：Two drops twice a day r. ear。（（每次）兩滴，每日兩次，右（r。是right的縮寫）耳）。但護士就「迷信」醫生權威，把「r. ear」看成是「rear」（肛門），也不再向醫生確認，二話不說，便把病人翻過身來……

「迷信權威」傾向也可能在投資者使用移動平均線出現。投資者每在圖上看到「黃金」或「死亡」交叉，也不理實際市況及趨勢形態，便視移動平均線為金科玉律，盲目跟買或沽，結果都是--輸。

蜜蜂廢話 無聊之舞

關於好講廢話的傾向，芒格說人類是群居動物，生活上需要群體合作，所以天性就傾向要多溝通、多說話，即「R水吹」。大自然群體協作的另一好例子是蜜蜂，當一隻蜜蜂探到花蜜之源後，便會透過跳舞，與同伴溝通，通知蜜源所在。

芒格引述了一個實驗說，科學家因想知道，蜜蜂遇到溝通困難會怎樣做，於是把蜜源放到比大自然任何花蜜都更高的地方，卻發現蜜蜂因沒有這類基因，不能傳達這個信息。當牠飛返蜂巢後，惟有跳出其他蜜蜂無法理解的舞蹈。蜜蜂跳一些無意義的舞，就像一些喜歡說廢話的人。芒格建議，企業要讓一些說廢話的人遠離嚴肅的工作。

一些財經評論員、「講股佬」（包括筆者在內）做「嚴肅」的分析和評論時，多以「當大市升/跌至……時，就會……」做開場白，這跟那隻跳著無聊之舞的蜜蜂沒有甚麼分別。因為最重要的是，為甚麼「大市會升/跌至……」，而不是「大升/跌至……，就會……」。有果無因，就是廢話。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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