鮑威爾的strong，good，coming down

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昨（1日）文謂美聯儲局主席鮑威爾，自己搞出了一副爛牌。但前晚的美聯儲局議息會後，記者招待會上，鮑威爾仍謂自己有一手經濟strong，就業good和通脹coming down的「好」牌，果如是？

先看今次美議息聲明與上次有何差異。

以下非全文，只是有差異的段落。

聲明講：

●職位增長是由remained strong改為moderate；

●失業率由remained low改為moved up but remains low；

●通脹由remain elevated改為somewhat elevated；

●對通脹的態度由highly attentive to inflation改為attentive to the risks to both sides of its dual mandate。

尤其是最後這句，上次仍講專注於通脹風險，今次就講要關注美聯儲局的兩個責任，即既要遏通脹又要促經濟，增加了促經濟的關注，即是暗示經濟疲軟了？經濟會軟，又為何仍說經濟strong？

美國通脹回落是不爭之實（圖二），但在目前水平還能回落多少？鮑威爾肯定是對通脹回落的信心不強，在月前他也講過，不一定要等美通脹回落至2%才減息的。這是搬龍門了，是為一旦經濟變差，或出現金融危機，那就不可以再等通脹見2%才減息。畢竟通脹高低如同血壓高低，一時三刻死不了人，可以有時間醫。但經濟變差或有金融危機，就如大出血，必要先醫，醫遲了會死人。

美通脹回不到2%，又或回見2%又迅回升是有根據的。

1. 如特朗普當選，他可能對中國商品徵收60%至200%的關稅，這便會增加了華貨在美的售價，通脹怎回落？

2. 歷史上，亦見通脹在2024年中之後是有回升的契機，這是統計，不是亂噏（圖三）。

亦有人對美聯儲局在今年內減息三次，抱有預期，的確這是可以的。由9月至12月減三次息亦確出現過（圖四），但這是2008年雷曼爆破之後的ICU行動。真減你三次，你要喜定悲？

至於鮑威爾講就業仍good，不拗了，等今晚的美就業數據啦！

總結：鮑威爾講：

●經濟strong，應是金玉其外；

●就業good，應是uh；

●通脹coming down，應是會rebound（回升）。

炒股格言：應食唔食，罪大惡極。改一下，以應鮑威爾：應減唔減，等住日後喊！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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