鮑威爾的strong，good，coming down

加入最愛專欄 收藏文章

昨(1日)文謂美聯儲局主席鮑威爾,自己搞出了一副爛牌。但前晚的美聯儲局議息會後,記者招待會上,鮑威爾仍謂自己有一手經濟strong,就業good和通脹coming down的「好」牌,果如是?

先看今次美議息聲明與上次有何差異。

以下非全文,只是有差異的段落。

聲明講:

●職位增長是由remained strong改為moderate;

●失業率由remained low改為moved up but remains low;

●通脹由remain elevated改為somewhat elevated;

●對通脹的態度由highly attentive to inflation改為attentive to the risks to both sides of its dual mandate。

尤其是最後這句,上次仍講專注於通脹風險,今次就講要關注美聯儲局的兩個責任,即既要遏通脹又要促經濟,增加了促經濟的關注,即是暗示經濟疲軟了?經濟會軟,又為何仍說經濟strong?

美國通脹回落是不爭之實(圖二),但在目前水平還能回落多少?鮑威爾肯定是對通脹回落的信心不強,在月前他也講過,不一定要等美通脹回落至2%才減息的。這是搬龍門了,是為一旦經濟變差,或出現金融危機,那就不可以再等通脹見2%才減息。畢竟通脹高低如同血壓高低,一時三刻死不了人,可以有時間醫。但經濟變差或有金融危機,就如大出血,必要先醫,醫遲了會死人。

美通脹回不到2%,又或回見2%又迅回升是有根據的。

1. 如特朗普當選,他可能對中國商品徵收60%至200%的關稅,這便會增加了華貨在美的售價,通脹怎回落?

2. 歷史上,亦見通脹在2024年中之後是有回升的契機,這是統計,不是亂噏(圖三)。

亦有人對美聯儲局在今年內減息三次,抱有預期,的確這是可以的。由9月至12月減三次息亦確出現過(圖四),但這是2008年雷曼爆破之後的ICU行動。真減你三次,你要喜定悲?

至於鮑威爾講就業仍good,不拗了,等今晚的美就業數據啦!

總結:鮑威爾講:

●經濟strong,應是金玉其外;

●就業good,應是uh;

●通脹coming down,應是會rebound(回升)。

炒股格言:應食唔食,罪大惡極。改一下,以應鮑威爾:應減唔減,等住日後喊!

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







夏日中暑高風險!即睇中暑迷思+預防措施!► 立即了解