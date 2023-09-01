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上一篇談及，如何從招股書找出不適宜投資的股份，現在就談一談，我是如何從年報、公告及招股書中，剔出一些不值得投資的股份的。

1）年報氣味非常難聞宜捨棄：有心令投資者好過的上市公司，通常也會花心機去整理年報給股東參閱。若果年報發出非常難聞的汽油味，通常都是節省成本所致，我建議首先剔除這些股份。

2）年報非常「重磅」：除了一些A股或H股的上市公司，因要披露訊息而將一本年報弄得像電話簿般厚之外，若果一些上市公司所發的年報非常厚重，相信是一些負責人士，根本無心研究節省成本，或者是要討好投資者投資，這樣，上市或許有其他目的。

3）年報中沒有公布五年或以上每股盈利、派息及每股淨值：通常一間希望有人投資的上市公司都會盡量披露這些數據，若我提點下略有改善後，相信也是值得投資，若是多次建議之下沒有接納，也應該不要考慮投資。

4）年報部分披露過分簡略：若果一家希望股東繼續投資的公司，其年報撰寫上，必然會非常詳細及解釋其業務、所持物業、投資等，但若過分簡略，相信這也不是值得投資的對象。

5）核數師報告不詳，對於金額較大的地方解釋也不多：若果是一間管理較好的公司，核數師報告也會就開支及資產細微事項詳細解釋，不會令你有很多的懷疑。如大部分開支披露不詳，或是部分投資沒有解釋清楚，相信是有一些隱瞞的事項，或者是董事沒有盡責監察公司，相信這家公司一旦出大事，也會萬劫不復，因此應該在股東會上善意提醒，並促請改善，否則應該待其全部解釋清楚，才作出投資決定。

6）上市公司公告及通函中有不少可疑地方：若你發現公告經常出現中文拼音名稱，又或是購買的資產屬於有問題的上市公司、購買標的計算太貴、出售標的太便宜、和上一手買賣價格相差太遠、通函的財務顧問對某些事項解釋不符常理，採用的數據有問題、隱瞞一些假設，或者是「搬龍門」、輕輕帶過，或刻意隱瞞，便應該對公司的董事及管理層有所懷疑，這家公司的股票就不要買了。

其實，還有很多值得留意的地方，但只要多看、多學、多體驗，就會找到應對方法。

下一篇，我會講下如何在股東會決定應該剔除的股份。







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