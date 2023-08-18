加入最愛專欄 收藏文章

上一篇提到我是如何搜尋資料，以確認挑選的公司就是一間好公司。不過，這還未足夠，而是要做更多功課才能確定投資相關公司的股票有利可圖。以下就介紹一些方法：

1）留意行業新聞

在確定一間公司的股票值得投資後，我也會大概了解一下相關行業的營運情況，主要是留意行業規模、產品價格、原料成本及影響該公司的相關因素，例如貿易戰、加息、匯率、資金流動性等，以考慮公司的盈利會否突然發生變化，亦可留意其他同行公司是否更值得投資。

2）留意圖表走勢

在做好以上功課後，我也會留意所挑選股票的圖表走勢，以了解股價是否已長期下跌或橫行，並計算市值，用來預料自己日後的交易策略及未來目標利潤，若果股價合理，便會嘗試購入一手股份，準備參加股東會作深入了解。

3）前赴股東會

購入股票後，我會把它們全部提取，持有實物股票並登記，一來不讓自己容易出售股票的機會，影響潛在利潤；其次，轉為實物股票後，可不經銀行或證券行就能申請前赴股東會；第三，收取股息的時間亦較存放在銀行及證券快一天。

由於我在股東會的發問方式較積極及進取，或會引起部分股東及董事不滿，故在初期只會針對年報所披露，就一些不明白的地方要求董事回答，也會就可疑交易要求董事及管理解釋，若果日後確實有改善，我會對相關上市公司加分，並在日後對業務、股息方面再作討論。

此外，我也會留意股東會是否會派禮品，以及留意股東質素，若有一些好公司持續有一群關心該公司的股東，加上管理層表現坦誠且獲得滿意回答，且對管理層讚譽有加，以及有足夠禮品的話，我會考慮增持。

4）進行更多交易

做這麼多的功課，其實都要花上一至兩年，並且要對股票熟悉，以及對管理層的作風已有一定的了解，所以我會不斷增持，測試股價走勢是否配合我的性格。如果配合我的性格，並且能否通過買賣獲利，公司業務表現亦符合預期，管理層保持高質素的話，我會對其更具信心，在下次股價回調至期望值時，就會購買更多，並利用種種方式，慢慢累積股票作長線投資。

在這個情況之下，我已是完全信賴此股，並將之加入挑選名單，若果股價進入「射程」範圍，我就會不斷購入，直至達到我設定的組合上限為止。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載