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老實說，以我多年汲取的教訓及經驗，不論年份、淡市或旺市，都有大升大跌的股份。我認為投資股票最重要是穩守突擊，有以下三點核心觀念：

1）保持健康的現金流：

a.努力工作及找尋適當的投資機會，並進行高額儲蓄，盡快增大個人投資本金，使「永久收息本金」增加；

b.多留意其他公司基本面，購買前景穩定且長期派息的高息股作長期持有之用。

這兩項策略以盡快壯大自己實力，實現類工資型的收入，從而獲得財務自由。把重心放在投資上，有機會加快賺錢的速度。

2）定期出售暴漲的股份，購入周期處於低位，並低位橫行的股份：這部分屬於不斷檢視的部分。如果感到股價處於高水平，並脫離基本因素的話，就應該換馬，繼而增加「永久收息本金」。至於股價孰高孰低，最重要還是要先培養自己的對股市「鈍感力」，不要過分去閱讀股價，以免進行錯誤交易。

3）不斷留意市場上能夠投機的機會，並小注購入：在空餘的時間，應該將部分精力花在研究上。盡量多看、多留意市場上的種種機會，並進行數據重組及分析，找出市場極少機會出現錯價的平貨，或者是值得投機的機會。把小注資金所賺取的利潤轉化為「永久收息本金」，從而壯大自身被動收入實力。

在這三個大原則之下，其實在長期來說，在股市投資其實很難不成功。

不過，更重要的是有平和的心態，以及有空閒時間才能培養出來。在進行買賣時，不要有資金及情緒上的壓力，並盡量保持對訊息及資源的飢渴，從而找出投資機會。養成好心態之後，只需要重視股價的表現及趨勢，無需理會別人的看法。







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